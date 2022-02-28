Авторы видео использовали кадры из исторического фильма "Довбуш" Олеся Санина, который должен появиться в украинских кинотеатрах в мае, и фильм Тимура Ященко о тральщике "Черкассы", на который напали российские войска.

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Кто придет мне в дом и будет править, как я должен жить, выхаркает свои печени, бигме, Боже,

– говорит актер Сергей Стрельников в картине "Довбуш".

В ролике также показали украинских защитников, защищающих нашу страну от врага.

Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеские авиации,

– говорит в ролике защитник Украины.