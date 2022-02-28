Сообщение начинается с фразы, которая уже стала крылатой во время российско-украинской войны. "Русские фильмы, идите нах*й!", – написал Megogo.
Важно "Призываем прекратить военные действия": российские сценаристы обратились к Путину
Пока все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ,
– дополнил сервис.
Как отреагировали подписчики в сети:
- "Проверил раздел Start, фильмов нет. Уплыли за русским военным кораблем"
- "Героям слава! Слава Нации!"
- "Megogo, респект вам!"
- "Здесь Украина!"
- "Я этого ждала!"
- "Наконец-то! Спасибо!"
Напомним, что в первый день войны России против Украины, 24 февраля, медиасервис Megogo открыл свободный доступ к ряду информационных каналов: UA:Первый, 1+1, ICTV, УНИАН ТВ, Украина 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Интер, BBC World News.
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