Як повідомляють російські ЗМІ, лист підписали такі кіномитці: актори Пауліна Андрєєва та Олексій Чупов, кінорежисерки Наталія Мещанінова та Наталія Меркулова, драматургиня Любов Мульменко, сценаристи Анастасія Пальчикова, Анна Пармас, Олександр Талал та Роман Кантор, кінооператор Петро Тодоровський та інші діячі у галузі кіномистецтва.

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Ми, сценаристи Росії, закликаємо в ім'я нашого спільного миру припинити військові дії та знайти слова для діалогу та переговорів,

– йдеться у зверненні.

"Світ України – руйнується. Світ незалежної суверенної держави наразі під обстрілами. Світ Росії – руйнується. Той світ, який уже настав у нашій країні та ще настане в найближчому майбутньому, – це світ ізоляції, світ економічної, культурної, гуманітарної катастрофи. Катастрофи й для тих, хто "не згоден", і для тих, хто підтримує війну", – додали вони.

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