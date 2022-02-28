"Это не кино, это жизнь": Film.UA показала ролик с цитатами из фильмов и украинскими защитниками
Источник:инстаграм Film.ua
Кинокомпания Film.ua в своем инстаграмме опубликовала видео, в каком изображены главные герои из известных исторических фильмов и украинские защитники.
Авторы видео использовали кадры из исторического фильма "Довбуш" Олеся Санина, который должен появиться в украинских кинотеатрах в мае, и фильм Тимура Ященко о тральщике "Черкассы", на который напали российские войска.
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Кто придет мне в дом и будет править, как я должен жить, выхаркает свои печени, бигме, Боже,
– говорит актер Сергей Стрельников в картине "Довбуш".
В ролике также показали украинских защитников, защищающих нашу страну от врага.
Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеские авиации,
– говорит в ролике защитник Украины.
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