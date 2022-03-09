Это непростая война, она – от москаля, – Дидзьо поделился своими переживаниями

Украинская знаменитость, актер, режиссер и певец Михаил Хома поделился своими переживаниями во время войны в прямом эфире телеканала "Рада". О чем рассказал Дидзьо – читайте на Кино 24.

Михаил Хома поделился, что сейчас как никогда нужно сплачиваться украинцам, чтобы победить злого врага. Сегодня актер помогает людям, отвечает на каждый звонок и старается понять каждого украинца. Об этом сообщил 24 канал.

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Как Дидзьо помогает в трудные времена

"Стараюсь сплачиваться, отзываться на запросы людей о помощи. Люди просят помочь финансово, отвечаю на каждый звонок. Каждого человека стараюсь понять", – рассказал Хома.

Сейчас нужно всем сплачиваться и каждого украинца следует воспринимать как родного человека. Помогайте, потому что это непростая война, это война, как говорила моя бабушка, от москаля,

– заверил актер.

Михаил Хома вспомнил бабушки и дедушки слова, как они говорили: "Не верь москалю, это злые, плохие и недобрые люди. Все сбылось". По словам актера, мы сейчас пережили много разных эмоций: подъема, радости, страха, но сейчас нужно быть максимально важным".

Творчество подождет

Дидзьо напомнил, что максимально работал каждый день до войны и многое подготовил для украинцев. Однако творчество подождет.

До последнего дня я работал, записывал альбом украинской классики, даже в один момент разочаровался, потому что подумал: "А кому он нужен сейчас?". И здесь – война. Война за волю, за свободу,

– поделился шоумен.

Хома пообещал выпустить новый альбом с классическими украинскими песнями, чтобы поднять настроение украинцам, но прежде всего пожелал, чтобы война закончилась как можно быстрее.

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Дзидзьо уверен в победе и горд жить в Украине

По словам певца, победа за Украиной. "Даже к гадалке не ходи", – говорит Хома. Главное, чтобы мы все почувствовали ответственность, поняли кто такой украинец, что такое украинский язык".

"Россия нам не друг" и никогда им не являлся. Мы миролюбивая украинская нация. Я ею горжусь. Я горд жить вместе с украинцами,

– поделился Дзидзьо.

Актер заверил, что не будет покидать государство, потому что некуда ехать и планирует жить только в Украине. Он отметил уникальность украинцев и заверил: "Мы особенные, потому что в беде умеем сплачиваться".

Кроме этого актер сказал, что больше никогда в Украине у власти не должно быть пророссийских людей, которые могут наносить ущерб государству.

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