Кинорежиссер опубликовал в своем фейсбуке фото, где он вместе с коллегой, режиссером и преподавателем Андреем Иванюком. Они уверенно стоят и держат оружие.
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Два преподавателя Карпенко-Карого, два режиссера. Сначала я объяснял магистру Андрею Иванюку некоторые маленькие уловки профессии режиссера, теперь Андрей делится со мной своим полуторагодовалым опытом бойца АТО,
– написал Ильенко.
Андрей Иванюк и Михаил Ильенко в рядах терробороны / Фото из фейсбука Ильенко
Украинская армия – самая мощная в мире. Тероборона – несокрушимая. Уже 12-й день наши защитники и защитницы защищают Украину и, безусловно, всю Европу от наглого врага – России. Друзья Михаила Ильенко пожелали славы украинскому войску, а еще Божьей опеки:
- "Слава Украине! Слава Украинской армии! Держимся, братия!";
- "Спасибо! Пусть берегут вас ангелы-хранители, как и вы охраняете нас!";
- "Спасибо вам! Обнимаем крепко! Береги вас Боже!";
- "Низкий вам поклон. Все будет Украина!";
- "Хорошие Воины, горжусь! Берегите себя, Защитники! Вместе мы сохраним Украину! Слава Героям! Слава Нации! Смерть мордорским оккупантам! Смерть!".
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Напомним, в ряды теробороны уже вступили:
- Ахтем Сеитаблаев;
- Алексей Тритенко;
- Александр Положинский;
- Тарас Тополя;
- Фагот;
- Андрей Хливнюк;
- Олег Сенцов.
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