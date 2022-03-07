Кінорежисер опублікував у своєму фейсбуці фото, де він разом із колегою, режисером і викладачем Андрієм Іванюком. Вони впевнено стоять і тримають зброю.

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Два викладачі Карпенка-Карого, два режисери. Спочатку я пояснював магістру Андрію Іванюку деякі маленькі хитрощі професії режисера, тепер Андрій ділиться зі мною своїм півторарічним досвідом бійця АТО,

– написав Іллєнко.



Андрій Іванюк та Михайло Іллєнко в лавах тероборони / Фото з фейсбуку Іллєнка

Українська армія – найпотужніша у світі. Тероборона – незламна. Вже 12-й день наші захисники та захисниці захищають Україну, і, безперечно, всю Європу від нахабного ворога – Росії. Друзі Михайла Іллєнка побажали слави українському війську, а ще Божої опіки:

"Слава Україні! Слава Українському війську! Тримаймося, браття!";

"Дякуємо! Хай бережуть вас янголи-охоронці, як і ви охороняєте нас!";

"Дякуємо вам! Обіймаємо міцно! Бережи вас Боже!";

"Низький вам уклін. Все буде Україна!";

"Гарні Воїни, пишаюся! Бережіть себе, Захисники! Разом ми збережемо Україну! Слава Героям! Слава Нації! Смерть мордорським окупантам! Смерть!".

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Нагадаємо, до лав тероборони вже вступили:

Ахтем Сеітаблаєв;

Олексій Тритенко;

Олександр Положинський;

Тарас Тополя;

Фагот;

Андрій Хливнюк;

Олег Сенцов.



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