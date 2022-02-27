Як повідомляє 24 канал, про те, що Ахтем Сеітаблаєв взяв в руки зброю стало відомо 25 лютого. Він у фейсбуці опублікував пост з підписом "русский корабль, іди на х*й". "Слава Україні, наступного року в вільному Бахчисараї", – доповнив він.

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