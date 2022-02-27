Как сообщает 24 канал, о том, что Ахтем Сеитаблаев взял в руки оружие, стало известно 25 февраля. Он в фейсбуке опубликовал пост с подписью ""русский корабель, иди на х*й". Слава Украине, в следующем году в свободном Бахчисарае", – дополнил он.

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Алексей Тритенко, изображенный вместе с Сеитаблаевым на фото, снялся в последнем фильме режиссера "Мирный-21" .

Ахтем Сеитаблаев и кино Алексей Тритенко вступили в ряды терробороны / Фото Отряда Киноманов Какие еще знаменитости обороняют Украину Мы победим! Украинские знаменитости не только обращаются к народу с поддержкой, но и помогают делом. Кроме Ахтема Сеитаблаева и Алексея Тритенко, в ряды терробороны вступили музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя, Фагот, Андрей Хливнюк и режиссер Олег Сенцов, призвавший вступать в ряды ВСУ всем неравнодушным. Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине,

– написал Олег Сенцов в фейсбуке.