Фільм покаже історію луганського прикордонного загону, бійці якого у 2014 році вперше захищалися від російської агресії та не зрадили нашу країну. Режисер розповів "Світському життю", що їхнім головним консультантом під час роботи над стрічкою був чинний полковник прикордонної служби.

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Ми прагнемо знімати насамперед чесне кіно, і цих, здавалось би, дрібничках: як віддавати команди, як вони спілкуються, звертаються один до одного,

– поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Справжню важку військову техніку спеціально для зйомок цього фільму надали ЗСУ. А ось "20 % людей у фільмі – це ті, хто пройшли війну, зокрема прикордонники, вони грають в цих епізодах. Я вам скажу, що, як на мене, вони справляються на відмінно", – доповнив Ахтем.

"Світське життя": дивіться епізод про воєнну драму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

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Акторський склад

У стрічці представлено потужний акторський склад. Цікаво, що більшість вже працювали з Ахтемом у його попередніх проєктах. У фільмі зіграють:

Роман Ясіновський;

Віктор Жданов ("Кіборги");

Андрій Мостренко;

Олексій Тритенко;

Андрій Самінін ("Хайтарма");

Лорена Колібабчук ("Номери");

Євген Ламах ("Черкаси", "Крути 1918", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас");

Павло Лі ("Штольня", "Тіні незабутих предків", "SelfieParty") та інші.

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Як повідомляє Держкіно, перед акторами стрічки постало важке завдання – втілити на екрані тих персонажів, які створені за біографіями реальних людей. Власне, образ головного героя, командира прикордонного загону Олександра Авдєєва ґрунтується на персоналії Дейнеко Сергія Васильовича, Голови Державної прикордонної служби України, який в червні 2014 року очолював Луганський прикордонний загін.



Герої стрічки "Мирний-21" / Фото з інстаграму фільму

Цікаво що, саме його історія стала основною у фільмі "Мирний-21". Ахтем Сеітаблаєв дізнався про його подвиг тоді, у 2014 році. За словами режисера, це був рік коли він на власні очі бачив анексію Криму та схеми, які за цим стояли.

"Півострів майже безкровно перейшов до рук Росії через місцевий фактор. Принаймні, саме він фігурував як одна з головних причин в інфопросторі. У Луганську ситуація була аналогічна: 85 % особового складу Луганського прикордонного загону були місцевими. Ця земля була їм рідною, а люди навколо – найближчими у світі. Але, на відміну від кримського сценарію, прикордонники залишилися вірними присязі та боронили державність України попри кровні зв’язки та всі хитрощі російських спецслужбовців, – повідомив Ахтем Сеітаблаєв.