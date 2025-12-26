Самый старый и самый прекрасный рождественский фильм, который возвращает веру в жизнь

В эти светлые рождественские дни ищем к просмотру ленты, которые наполняют сердца теплом. Одной из них является "Эта удивительная жизнь", которая уже десятилетиями остается одним из самых трогательных фильмов в истории кино.

Режиссер Фрэнк Капра создал не просто рождественскую историю, а глубокий рассказ о ценности человеческой жизни, выбора и маленьких, незаметных поступков, которые способны менять судьбы. О ней рассказываем дальше на 24 Канале.

Почему каждый должен увидеть фильм "Эта удивительная жизнь"?

Премьера фильма состоялась в 1946 году и с тех пор его ежегодно пересматривают миллионы людей в разных уголках мира. Главный герой – Джордж Бейли – житель небольшого городка Бедфорд Фоллз, который находится на грани отчаяния из-за огромного количества проблем, которые есть в его жизни.

Мужчина всегда мечтал путешествовать, видеть мир, но из-за жизненных обстоятельств так и не смог реализовать это. Накануне Рождества Джордж задумывается о самоубийстве. И вот, когда он готов прыгнуть с моста, перед ним появляется Кларенс Одбоди, которая становится настоящим ангелом-хранителем и помочь посмотреть на жизнь с другой стороны.

"Эта удивительная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма