Как война вмешивается в жизнь человека, – фильм "Этот дождь никогда не кончится" выйдет в кино

Украинский документальный проект "Этот дождь никогда не кончится" выйдет на больших экранах в кинотеатрах Киева, Львова и Днепра в конце сентября. Премьера – 29 сентября 2022 года.

Фильм "Этот дождь никогда не кончится" – призер крупнейшего мирового фестиваля документального кино, режиссер Алина Горлова в списке самых успешных молодых украинцев года. Об этом 24 каналу сообщила компания Артхаус Трафик.

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"Этот дождь никогда не кончится" – 29 сентября в украинском прокате

29 сентября в украинский кинопрокат выйдет картина "Этот дождь никогда не кончится" режиссера Алины Горловой. Мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), где получил награду за Лучший дебют. Это крупнейшее в мире событие, посвященное документалистике.

Какой сюжет картины

История в фильме разворачивается вокруг семьи 20-летнего Андрея Сулеймана. Вместе с родителями главный герой убегает из Сирии. Однако война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

Что известно о творческой команде фильма

Ленту сняла Алина Горлова ("Явных проявлений нет", "Холодный Яр. Интро"). Режиссер работает на передовой и прифронтовой зоне, фиксируя жизнь во время войны. В этом году Алина Горлова вошла в национальный рейтинг "30 до 30" от Forbes – список молодых украинцев, которые будут влиять на будущее своих отраслей и будут отстраивать страну.

Продюсер – Максим Наконечный (режиссер "Видение бабочки", представленного в Каннах в программе "Особый взгляд"); оператор — Вячеслав Цветков ("Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик, "Ворота" Владимира Тихого, "Парфенон" и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса).

Фестивальная история фильма

Картина "Этот дождь никогда не кончится" имеет выдающуюся фестивальную историю. Кроме награды на IDFA (Нидерланды), лента также победила на Международном кинофестивале документального кино о правах человека One World (Чехия), на Festival dei Popoli во Флоренции, а также завоевала главную награду – "Золотую лилию" за Лучший фильм на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).

Картина получила признание и на родине. Она получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time на 18 Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где состоялась национальная премьера. Также фильм стал Лучшей документальной работой 2021 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

"Этот дождь никогда не кончится" – копродукция Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Когда премьера

Как мы выше отмечали, украинские зрители смогут посмотреть фильм "Этот дождь никогда не кончится" в кинотеатрах Киева, Львова и Днепра с 29 сентября.



Постер фильма "Этот дождь никогда не кончится" / Фото Артхаус Трафик