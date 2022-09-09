Фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" – призер найбільшого світового фестивалю документального кіно, режисерка Аліна Горлова — у списку найуспішніших молодих українців року. Про це 24 каналу повідомила компанія Артхаус Трафік.

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"Цей дощ ніколи не скінчиться" – 29 вересня в українському прокаті

29 вересня в український кінопрокат вийде картина "Цей дощ ніколи не скінчиться" режисерки Аліни Горлової. Світова прем’єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), де він здобув нагороду за Найкращий дебют. Це найбільша у світі подія, присвячена документалістиці.

Який сюжет картини

Історія у фільмі розгортається довкола родини 20-річного Андрія Сулеймана. Разом із батьками головний герой тікає з Сирії. Проте війна наздоганяє головного героя і в Україні, де він стає волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька, Андрій вирішує поховати його тіло на батьківщині.

Що відомо про творчу команду фільму

Стрічку зняла Аліна Горлова ("Явних проявів немає", "Холодний Яр. Інтро"). Режисерка працює на передовій та у прифронтовій зоні, фіксуючи життя під час війни. Цього року Аліна Горлова увійшла в національний рейтинг "30 до 30" від Forbes — список молодих українців, які впливатимуть на майбутнє своїх галузей і відбудовуватимуть країну.

Продюсер – Максим Наконечний (режисер "Бачення метелика", презентованого цьогоріч у Каннах у програмі "Особливий погляд"); оператор — В’ячеслав Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик, "Брама" Володимира Тихого, "Парфенон" і "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса).

Фестивальна історія фільму

Картина "Цей дощ ніколи не скінчиться" має визначну фестивальну історію. Окрім нагороди на IDFA (Нідерланди), стрічка також перемогла на Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини One World (Чехія), на Festival dei Popoli у Флоренції, а також виборола головну нагороду — "Золоту лілію" за Найкращий фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).

Картина отримала визнання і на батьківщині. Вона здобула спеціальну правозахисну нагороду від незалежної платформи Current Time на 18-му Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де відбулася національна прем’єра. Також стрічка стала Найкращою документальною роботою 2021 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

"Цей дощ ніколи не скінчиться" — копродукція України, Латвії, Німеччини й Катару. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Коли прем’єра

Як ми вище зазначали, українські глядачі зможуть подивитися фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" у кінотеатрах Києва, Львова та Дніпра з 29 вересня.



Постер до фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться" / Фото Артхаус Трафік