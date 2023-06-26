"Флэш" станет последним для Эзры Миллера: актера обвинили в преследовании детей и не только

Вероятно, фильм "Флэш" станет последним для Эзры Миллера во вселенной DC. Этот известный актер стал объектом обвинений в преследовании детей, а также подозревается в создании секты на собственной ферме.

Актер Эзра Миллер стал известен в начале 2010-х годов благодаря своим ролям в фильмах "Что-то не так с Кевином" (2011 год) режиссера Линн Рэмси и "Хорошо быть тихоней" (2012 год) Стивена Чбоски. Как сообщает 24 Канал, 2016 году Флэш появился на экранах в фильме "Бэтмен против Супермэна: На заре справедливости", который стал первым блокбастером, где актер сыграл эту супергеройскую роль.

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Эзра Миллера обвинили в преследовании детей и других преступлениях

16 июня вышел сольный фильм о Флеше, но студия Warner Bros. почти полностью удалила Миллера из промокампании фильма. Актера обвиняют в вооруженных нападениях на людей и "неоднозначных действиях с подростками". Летом 2022 года Миллер заявил о своих психологических проблемах и процессе лечения.

"Флэш": смотрите трейлер фильма

В 2011 году у Миллера нашли 20 грамм марихуаны – это было первое публичное правонарушение актера. Будущему исполнителю роли Флеша выдвинули обвинения в мелком хулиганстве и выписали штраф в 600 долларов. Сами Миллер в интервью New York Magazine вспоминал этот момент так: "Нет смысла скрывать, что я курю траву. Это безвредное растительное вещество, которое лишь усиливает сенсорное восприятие". С тех пор Миллер еще несколько раз оказывался в центре внимания.

В Исландии на съемках фильма "Фантастические звери: Тайны Дамблдора" Миллера повсюду сопровождал Джаспер Янг Беар – 55-летний шаман из Северной Дакоты, духовный наставник актера. "Джаспер говорил Эзри, что он следующий мессия. И что масоны послали к ним демонов, чтобы убить", – рассказал другой свидетель происходящего в доме Миллера в интервью Vanity Fair. По его версии, актер называл себя то Иисусом, то дьяволом.

В апреле 2020 года в твиттере появилось видео из бара в Рейкьявике, где Миллер душит девушку и толкает ее на пол. После потасовки Миллера выгнали из заведения.

В том же году, но уже на севере Исландии, Миллер арендовал часть гостиницы, где записывали альбом местные музыканты. По данным BBC, там актор шесть дней встречался с девушками, в том числе несовершеннолетними, и занимался с ними сексом. В интервью одна из 18-летних девушек анонимно рассказала, что Миллер "сильно манипулировал", а также "исказил и перевернул все, что она знала об этом мире".



Эзра Миллер / Фото с инстаграма актера

В январе 2022 г. угрозы от Миллера получил ку-клукс-клан из Северной Каролины. На видео в инстаграме актер предложил представителям ультраправой террористической организации "покончить с собой", иначе "мы сделаем это вместо вас". Почему Эзра решил записать это видео и как отреагировали на него люди из ку-клукс-клана, неизвестно.

19 апреля гавайская полиция арестовала Миллера – на этот раз актер бросил стульчиком в девушку. Эзру отпустили из тюрьмы в четыре часа утра того же дня до дальнейшего расследования и суда.

В начале июня 2022 года родители 18-летней трансдевушки Гибсон Айрон Айз обвинили Миллера в преследовании их ребенка, которое, по их словам, длилось в течение шести лет – с тех пор как девочке исполнилось двенадцать. По их словам, актер и Гибсон вместе участвовали в протестах против строительства нефтепровода Dakota Access на территории индейской резервации Стендинг-Рок. Когда девочке было четырнадцать, Миллер пригласили ее на съемки первой части "Фантастических зверей".

Родители заявили, что актер якобы пытался спать с их ребенком в одной кровати, давал ему алкоголь и наркотики. По словам семейной пары, из-за Миллера дочь покинула обучение. В тот период ее водительские права и банковские карточки исчезли, а на теле появились гематомы.

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16 июня того же года издание The Daily Beast опубликовало историю американки и ее небинарного 12-летнего ребенка, встретившего Миллера в гостях у друзей в феврале 2022 года в Массачусетсе. На актере в тот вечер был бронежилет. Сначала все шло спокойно, но когда собеседница The Daily Beast в шутку назвала друзей "своим племенем", Миллер начал кричать, что это апроприация индейской культуры, после чего артист расстегнул куртку, под которой был пистолет, и сказал: "Из-за таких разговоров можно попасть в очень неприятную ситуацию".

В начале января 2023 стало известно, что почти все обвинения против Миллера были решены во внесудебном порядке. Неизвестно, договаривались ли представители актера с пострадавшими о таком результате и на каких условиях. В суде актера похвалили за то, что он лечится, и приговорили только к году условно и штрафу 500 долларов за взлом соседского дома в Вермонте и кражу алкоголя.

Большинство этих инцидентов произошло между 2020 и 2022 годами. Трое друзей Миллера, знакомых с актером более 10 лет, связывали его поведение с кризисом, которое может быть вызвано разводом его родителей в 2019 году. Однако представитель Миллера опроверг эту версию и заявил, что поведение актера связано со "сложными проблемами, возникшими в результате стресса". Отец и мать Эзры отказались общаться с журналистами.

Эзра Миллер / Vox