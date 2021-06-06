Юбилейный 50-й кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

В кинотеатре под открытым небом возле Арки Дружбы народов 5 июня состоялась торжественная Церемония награждения победителей 50-го юбилейного кинофестиваля "Молодость". Жюри объявило лучшие фильмы конкурсных программ, а гости Церемонии просмотрели трейлеры фильмов и слушали выступления приглашенных музыкантов – фолк-квартета DakhaBrakha и певицы и бандуристки KRUTЬ.

Церемонию провели актриса театра и кино Ирма Витовская и телеведущий программы "Завтрак с 1+1" Егор Гордеев. Во время события состоялось не только вручение призов победителям, а и яркие музыкальные номера.

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Зрители фестиваля ежедневно посещали десятки сеансов – в 21-й программе они смогли посмотреть 206 фильмов. Участники индустриальной секции посетили 25 событий – среди них мастер-классы от украинских и мировых кинематографистов, первый Сериальный питчинг, международный рынок копродукции Boat Meating и документальный питчинг B2B Doc.

Церемония награждения 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость": смотрите онлайн

Сегодня, 6 июня, можно посмотреть в кинотеатрах все ленты-победители конкурсных программ, посетить показы фильмов Национального конкурса и других лент.

Победители конкурсных программ кинофестиваля "Молодость"

Гран-при

"Становясь Моной" (режиссеры Сабине Люббе Баккер, Нильс ван Куворден, Нидерланды).



"Становясь Моной" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Международный конкурс

Лучший полнометражный фильм: "Кельты" (Милица Томович, Сербия)

(Милица Томович, Сербия) Особое отличие: "Печальные души" (Диана Монтенеґро, Колумбия)

Особое отличие: "лузге" (Алекс Камиллери, Мальта)

Лучший короткометражный фильм: "Черное солнце Палермо" (Жозефин Жуане, Франция)



"Черное солнце Палермо" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Особое отличие: "Комната батика" (Мария Халпахчи, Украина)

Особое отличие: "Пойдем в ночь" (Камила Тарабура, Польша)

Лучший студенческий фильм: "Я хочу вернуться, вернуться, вернуться" (Эльза Розенгрен, Германия) / "Филипиньяна" (Рафаэль Мануэль, Великобритания, Филиппины)



"Я хочу вернуться, вернуться, вернуться" и "Филипиньяна" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

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Документальный конкурс

Лучший фильм: "Горячие новости" (Сушмита Гош, Ринту Томас, Индия)



"Горячие новости" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Особое отличие: "Метаморфоза птиц" (Катарина Вашконселуш, Португалия)

Особое отличие: "И я там был" (Эран Паз, Израиль)

Национальный конкурс

Лучший фильм: 20-11-7.mp4 Алины Панасенко.



20-11-7.mp4 / Фото с фейсбуке кинофестиваля "Молодость"

Особое отличие: "Слава" Марины Никольчевой, Максима Васяновича.

Особое отличие: "Глубокая вода" Анны Дудко.

Особое отличие: "Паперушка" Лилии Остапович.

"Солнечный зайчик"

Лучший фильм: "Маковое поле" (Евген Жебеляну, Румыния)



"Маковое поле" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Особое отличие: "Парень встречает парня" (Даниэль Санчес Лопес, Германия)

Особое отличие: "Валентина" (Кассио Перейра дос Сантос, Бразилия)

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Teen Screen

Лучший фильм: "Космический мальчик" (Оливье Перу, Бельгия)



"Космический мальчик" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Лучший сценарий : "Стеклянный мальчик" (Самуэле Росси, Италия, Австрия, Швейцария)

: "Стеклянный мальчик" (Самуэле Росси, Италия, Австрия, Швейцария) Лучший саундтрек : "Летние бунтари" (Мартина Саков. Словакия, Германия)

: "Летние бунтари" (Мартина Саков. Словакия, Германия) Лучшая актерская игра: "Сообразительные перцы и тайна морских глубин" (Кристиан Тееде, Германия)

Награды Экуменического жюри

Лучший полнометражный фильм: "После любви" (Алим Хан, Соединенное Королевство)



"После любви" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Лучший короткометражный фильм: "Пойдем в ночь" (Камила Тарабура, Польша)



"Пойдем в ночь" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Лучший студенческий фильм: "Досрочно" (Войтех Новотный, Чехия)



"Досрочно" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

Награда жюри Fipresci

"Кельты" (Милица Томович, Сербия).



"Кельты" / Фото с фейсбука кинофестиваля "Молодость"

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После торжественной Церемонии награждения гости посмотрели фильм-закрытие фестиваля, игровую ленту "Эгрегор" режиссера Станислава Капралова, снятую при совместном производстве Украины, США и Польши. На торжественном приеме после Церемонии награждения для гостей и победителей фестиваля сыграл этно-дует B&B Project.