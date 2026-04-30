Всего за 3 месяца: звезда "Парочки следователей" призналась, как похудела на 12 килограммов ради роли
- Юлия Буйновская похудела на 12 килограммов за три месяца ради роли медсестры в послевоенном фильме.
- Она скорректировала питание с диетологом и добавила физическую активность, включая пилатес и йогу.
Юлия Буйновская популярная молодая украинская актриса, которая исполнила главную роль в сериале "Парочка следователей". Кроме того, зрители могли видеть ее в роли русалки в фильме "Мавка. Настоящий миф".
В интервью Маричке Падалко актриса рассказала, как набрала вес из-за приема лекарств и почему впоследствии была вынуждена избавиться от этого веса. Рассказываем, как звезде сериала "Парочка следователей" удалось похудеть на 12 килограммов за три месяца и ради какой роли она пошла на такие изменения.
Ради какой роли Юлия Буйновская похудела на 12 килограммов?
Юлия Буйновская рассказала, что похудела на 12 килограммов специально ради роли в полнометражном фильме, события которого разворачиваются в послевоенный период, где она сыграла медсестру. По словам актрисы, ранее она набрала этот вес из-за приема антидепрессантов и транквилизаторов, которые были предназначены для лечения и помогали со сном.
Препараты вызывали сильный аппетит и задержку жидкости в организме. После консультации с врачом медикаменты заменили, однако вес самостоятельно не исчез. Буйновская отметила, что процесс похудения начался благодаря четкой мотивации и подготовке к новой роли.
Когда у тебя есть мотивация, то оказывается, что можно похудеть за три месяца на 12 килограмм,
– поделилась она.
Она обратилась к диетологу, который помог скорректировать питание с учетом инсулинорезистентности: актриса перешла на трехразовое сбалансированное питание с акцентом на белки, полезные жиры и сложные углеводы, а также придерживалась интервалов между приемами пищи.
Кроме того, она добавила физическую активность – в частности пилатес и йогу. В результате за три месяца актрисе удалось избавиться от 12 килограммов.
Что интересно знать о Юлии Буйновской?
Юлия Буйновская – 26-летняя украинская актриса.
Она исполнила главную роль в сериале "Парочка следователей", который сейчас транслируется на телеканале 1+1 Украина, а также доступен на платформе Киевстар ТВ.
Актриса замужем за Егором Козловым.
Ее также можно увидеть в украинских проектах "Домик на счастье", "Никто не идеален" и "Полкан".
Вероятно, уже в ближайшее время станет известно, ради какой именно роли Юлия Буйновская смогла похудеть на 12 килограммов всего за три месяца.