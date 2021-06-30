В фильме артист сыграет эпизодическую роль пианиста в одном из столичных ресторанов.

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"Рад, что наша дружба и сотрудничество с DZIDZIO продолжается уже много лет. Когда мне Миша сказал, что в новом фильме видит меня, то я охотно согласился. Он и его команда делают фантастические вещи, все продумано до деталей. Интересный сценарий, крутые актеры и атмосфера царящая – это невозможно передать словами. А еще, это хороший повод увидеться с друзьями и коллегами", – отмечает артист.



В фильме артист сыграет эпизодическую роль пианиста / Фото Пресс-служба артиста

"Еще когда я был в группе, для меня съемки и актерство с каждым разом получали новое значение. Я совершенствовался, развивался и продолжаю это делать, ведь киноиндустрия меня мотивирует и вдохновляет. Раньше, я и подумать не мог, что все это будет происходить со мной. Я счастлив. Но больше всего – так приятно получать фидбэк от зрителей, которые до сих пор пишут и благодарят за фильмы, в которых я принимал участие", – дополняет шоумен.

Backstage со съемок фильма "Где деньги"

Как уверяет DzidzioFilm комедия-квест "Где деньги?" в кинотеатрах появится в этом году.