Об участии в сериале девушка сообщила на своей инстаграм-странице. По ее словам, для участия в сериале ее пригласили с канала СТБ.

К слову Экс-участница "Холостяка" Надин снялась в сериале "Крепостная": первые кадры в роскошном костюме

Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласит меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок,
– рассказала о своих впечатлениях Юлия.

Она также прикрепила несколько атмосферных фото со съемок ленты, где предстала в великолепном пышном платье с обнаженными плечами и с подобранной вверх прической. Образ Юлии невероятно шел финалистке "Холостяка".

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Фанаты, которые еще с проекта поддерживают и восхищаются девушкой, выразили свои эмоции в комментариях:

  • "Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, изящная";
  • "Теперь "Крепостную" точно буду смотреть";
  • "Круто. Только через то, что ты там будешь, я посмотрю";
  • "Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду нового сезона. Юля, ты прекрасна!";
  • "Очень красивая... Тебе любой образ подходит... Потому что ты милая и светлая девушка...";
  • "Вы красивая, натуральная, настоящая";
  • "Круто! Вам к лицу такой стиль".