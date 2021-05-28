Об участии в сериале девушка сообщила на своей инстаграм-странице. По ее словам, для участия в сериале ее пригласили с канала СТБ.

К слову Экс-участница "Холостяка" Надин снялась в сериале "Крепостная": первые кадры в роскошном костюме

Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласит меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок,

– рассказала о своих впечатлениях Юлия.

Она также прикрепила несколько атмосферных фото со съемок ленты, где предстала в великолепном пышном платье с обнаженными плечами и с подобранной вверх прической. Образ Юлии невероятно шел финалистке "Холостяка".

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Фанаты, которые еще с проекта поддерживают и восхищаются девушкой, выразили свои эмоции в комментариях: