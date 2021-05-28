Об участии в сериале девушка сообщила на своей инстаграм-странице. По ее словам, для участия в сериале ее пригласили с канала СТБ.
К слову Экс-участница "Холостяка" Надин снялась в сериале "Крепостная": первые кадры в роскошном костюме
Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласит меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок,
– рассказала о своих впечатлениях Юлия.
Она также прикрепила несколько атмосферных фото со съемок ленты, где предстала в великолепном пышном платье с обнаженными плечами и с подобранной вверх прической. Образ Юлии невероятно шел финалистке "Холостяка".
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
Фанаты, которые еще с проекта поддерживают и восхищаются девушкой, выразили свои эмоции в комментариях:
- "Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, изящная";
- "Теперь "Крепостную" точно буду смотреть";
- "Круто. Только через то, что ты там будешь, я посмотрю";
- "Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду нового сезона. Юля, ты прекрасна!";
- "Очень красивая... Тебе любой образ подходит... Потому что ты милая и светлая девушка...";
- "Вы красивая, натуральная, настоящая";
- "Круто! Вам к лицу такой стиль".