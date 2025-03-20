С безумно высоким рейтингом: Netflix покорил криминальный мини-сериал, о котором гудит вся сеть

В последнее время сеть буквально не утихает от разговоров о сериале "Юношество". Эта новинка в жанре криминального триллера уже успела привлечь внимание многочисленных зрителей благодаря своему напряженному сюжету, непредсказуемым поворотам и глубоким персонажам.

И хотя сериал только появился на экранах, его популярность растет с каждым эпизодом, а рейтинги уже достигли невероятно высоких цифр, что говорит об огромном интересе к этой ленте. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете.

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Что известно о сюжете сериала "Юношество"

13-летнего парня, по имени Джейми Миллер арестовывают по подозрению в убийстве его одноклассницы Кэти Леонард. Полиция предоставляет убедительные доказательства: запись с камер видеонаблюдения, на котором четко видно, как кто-то, похожий на Джейми, наносит смертельное ножевое ранение девушке. Это открывает перед семьей Джейми новую реальность, полную страха, боли и неопределенности.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала

Жизнь Джейми и его отца, который с тревогой переживает каждый момент, меняется навсегда. Парень отрицает свою вину, утверждая, что он не был на месте преступления и не совершал убийство, несмотря на все доказательства. Его отказ от содеянного лишь углубляет растерянность и непонимание вокруг этой трагедии. В то время полиция, психологи и адвокат пытаются выяснить, что на самом деле произошло в день убийства.

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С каждым днем, когда расследование набирает обороты, отец Джейми чувствует все больше ужаса и беспомощности, не зная, как помочь сыну. Он пытается понять, что стало причиной того, что произошло, и почему его сын отказывается признавать свою вину, даже несмотря на все веские доказательства, свидетельствующие против него. В то же время у них обоих есть один вопрос, который не дает покоя: что произошло на самом деле, и кто на самом деле виноват в этой трагедии?