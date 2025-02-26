В ночь со 2 на 3 марта все киноманы мира снова соберутся перед экранами, чтобы узнать, кто же станет обладателем самой главной статуэтки в мире кино – Оскара. В этом году в одной из номинаций можно заметить российского актера Юрия Борисова за роль в фильме "Анора".

Букмекеры начали делать свои прогнозы относительно шансов Борисова на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В материале узнаете, что они говорят.

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Прогнозируют ли победу российскому актеру Юрию Борисову

Юрий Борисов – это не просто российский актер, но и фигурант украинской базы "Миротворец". Его деятельность вызывает возмущение среди украинцев и сознательных зрителей, ведь он неоднократно посещал аннексированный Крым после 2014 года, нарушая международные нормы. Кроме этого, Борисов активно участвовал в пропагандистских фильмах, которые способствуют продвижению идеологии кремлевского режима, поддерживающего войну против Украины.

Между тем букмекеры уже начали делать свои прогнозы на победу в категории "Лучший актер второго плана". Вот как выглядит статистика:

Киран Калкин ("Настоящая боль") – 73%

("Настоящая боль") – 73% Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный") – 8%

("Боб Дилан: Никому не известный") – 8% Гай Пирс ("Бруталист") – 8%

("Бруталист") – 8% Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") – 3%

("Ученик. Восхождение Трампа") – 3% Юрий Борисов ("Анора") – 8%



Статистика букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Хотя его шансы на победу оцениваются на уровне 8%, однако ответ мы сможем узнать уже совсем скоро. В ночь со 2 на 3 марта мы услышим имена всех тех, кто станет обладателем Оскара-2025.