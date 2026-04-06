Это для меня дико, – актер Юрий Дяк четко объяснил свое мнение о языковом вопросе в Украине
Известный украинский актер Юрий Дяк, которого вы можете знать по сериалу "Казаки. Абсолютно лживая история" и многим другим проектам, имеет четкую проукраинскую позицию. Еще с 2016 года он общается на украинском языке и углубляется в историю своей страны.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу Юрий прокомментировал языковой вопрос, который сейчас стоит в центре общественной дискуссии, и объяснил, почему в Украине должен быть только украинский язык.
Что Юрий Дяк сказал о языковом вопросе в Украине?
Юрий Дяк высказался о языковом вопросе в Украине. Его детство было русскоязычным: они смотрели российское телевидение, развлекательные программы и новости. Он вспомнил, что еще до 2000-х смотрели Олимпиаду, и когда выступали россияне, они считали их "своими", хотя те, кто хорошо знал историю, думали иначе.
Только после 2014 года Юрий начал больше интересоваться украинской историей и понимать, что происходит в стране, поэтому считает языковой вопрос в обществе естественным. Актер выразил надежду языковой вопрос вообще исчезнет.
Должен быть только украинский язык. Возьмите страницы истории: Эмский указ и Валуевский циркуляр – далеко ходить не надо. И всем все станет понятно,
– сказал Юрий.
Ему больно, когда люди его поколения общаются со своими маленькими детьми на русском, поскольку это, по его мнению, закладывает потенциальный конфликт в будущем.
Когда война, дай Бог, закончится, и будет сохранена государственность, Украины... эти дети – дети тех, кто говорит только на украинском, и дети тех, кто говорит на русском – встретятся в школах, на уроках, за партами, на переменах. И между ними возникнет конфликт: одни будут понимать, что это язык врага, другие же будут говорить, что это язык их детства. Это для меня дико,
– высказался Дяк.
Юрий вспомнил случай после спектакля, когда во время обсуждения один человек в военной форме, представившись армянином, общался на украинском. Актер сказал, что был благодарен ему за это, ведь не все украинцы могут так общаться, и такие ситуации вдохновляют его. Языковой вопрос – это то, что больше всего тревожит как гражданина и актера.
О чем еще говорил Юрий Дяк в интервью?
Юрий Дяк дал откровенное и искреннее интервью, в котором обсуждались такие темы:
- почему украинские актеры снимались в русскоязычных проектах и имели ли они выбор;
- что он думает об актерах, которые после начала большой войны вернулись в Украину и изменили свою позицию;
- откуда Юрий черпает вдохновение в сложные времена и как вдохновляет своих поклонников;
- имеет ли он бронирование и рассматривает ли возможность присоединиться к армии.
- Кроме того, актер рассказал о своей работе в университете имени Карпенко-Карого, чем делился в своем инстаграме;
- об изменениях после скандала с домогательствами;
- Юрий также поделился деталями личной жизни и своими мыслями об украинском кинематографе.