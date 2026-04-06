Це для мене дико, – актор Юрій Дяк чітко пояснив свою думку про мовне питання в Україні
- Актор Юрій Дяк підтримує ідею, що в Україні має бути лише українська мова, наголошуючи на історичних засадах.
- Дяк підкреслив, що мовне питання може стати джерелом конфлікту серед майбутніх поколінь.
Відомий український актор Юрій Дяк, якого ви можете знати за серіалом "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та багатьма іншими проєктами, має чітку проукраїнську позицію. Ще з 2016 року він спілкується українською мовою та заглиблюється в історію своєї країни.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Юрій прокоментував мовне питання, яке нині стоїть у центрі суспільної дискусії, та пояснив, чому в Україні має бути лише українська мова.
Що Юрій Дяк сказав про мовне питання в Україні?
Юрій Дяк висловився про мовне питання в Україні. Його дитинство було російськомовним: вони дивилися російське телебачення, розважальні програми та новини. Він згадав, що ще до 2000-х дивилися Олімпіаду, і коли виступали росіяни, вони вважали їх "своїми", хоча ті, хто добре знав історію, думали інакше.
Лише після 2014 року Юрій почав більше цікавитися українською історією та розуміти, що відбувається в країні, тому вважає мовне питання в суспільстві природним. Актор висловив сподівання мовне питання взагалі зникне.
Має бути лише українська мова. Візьміть сторінки історії: Емський указ і Валуєвський циркуляр – далеко ходити не треба. І всім усе стане зрозуміло,
– сказав Юрій.
Йому боляче, коли люди його покоління спілкуються зі своїми маленькими дітьми російською, оскільки це, на його думку, закладає потенційний конфлікт у майбутньому.
Коли війна, дай Боже, закінчиться, і буде збережена державність, Україна… ці діти – діти тих, хто говорить лише українською, і діти тих, хто говорить російською – зустрінуться в школах, на уроках, за партами, на перервах. І між ними виникне конфлікт: одні будуть розуміти, що це мова ворога, інші ж казатимуть, що це мова їхнього дитинства. Це для мене дико,
– висловився Дяк.
Юрій згадав випадок після вистави, коли під час обговорення один чоловік у військовій формі, представившись вірменином, спілкувався українською. Актор сказав, що був вдячний йому за це, адже не всі українці можуть так спілкуватися, і такі ситуації надихають його. Мовне питання – це те, що найбільше тривожить як громадянина та актора.
Про що ще говорив Юрій Дяк в інтерв'ю?
Юрій Дяк дав відверте та щире інтерв'ю, у якому обговорювалися такі теми:
- чому українські актори знімалися в російськомовних проєктах і чи мали вони вибір;
- що він думає про акторів, які після початку великої війни повернулися в Україну та змінили свою позицію;
- звідки Юрій черпає натхнення у складні часи та як надихає своїх прихильників;
- чи має він бронювання та чи розглядає можливість долучитися до війська.
- Крім того, актор розповів про свою роботу в університеті імені Карпенка-Карого, чим ділився в своєму інстаграмі;
- про зміни після скандалу із домаганнями;
- Юрій також поділився деталями особистого життя та своїми думками про український кінематограф.