В материале Show 24 читайте об актерах, которые приняли в этом году важное решение. Узнавайте о том, каким был их путь в Силы Обороны и где эти артисты сейчас.

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Юрий Фелипенко

Украинский актер самостоятельно решил отказаться от гражданской жизни и актерской карьеры. Он присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Юрий выбрал именно это подразделение, потому что видит там мотивированных и умных людей, которые видят перед собой цель. В начале мая актер проходил курс молодого бойца, где получил базовые военные навыки.

К слову, на видео, которое обнародовал Фелипенко, видно и его коллегу из театра на Подоле – Константина Темляка. Очевидно, он также присоединился к Силам Обороны. Хотя сам он об этом пока не сообщал.

Константин Костышин

Актер мобилизовался в ВСУ еще осенью прошлого года, но рассказал об этом только через несколько месяцев. Ему вручили повестку, поэтому Константин мобилизовался. Он рассказывал, что было нелегко привыкнуть к военной жизни. В отпусках актер пользуется возможностью и играет в спектаклях.

Павел Порицкий

Актер театра "Гармидер" рассказал о своем решении в марте. Он поделился, что служба в ВСУ – это новая роль в его жизни. Во Всемирный день театра Павел Порицкий принял присягу украинскому народу.

Напомним, что также в ВСУ поступил автор ютуб-канала о кино Geek Journal Тайлер Андерсон (Алексей Шкробинец). Он призвал любым способом помогать армии.