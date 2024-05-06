У матеріалі Show 24 читайте про акторів, які ухвалили цьогоріч важливе рішення. Дізнавайтесь про те, яким був їх шлях до Сил Оборони і де ці артисти зараз.

До слова 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

Юрій Феліпенко

Український актор самостійно вирішив відмовитися від цивільного життя та акторської кар'єри. Він приєднався до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр. Юрій обрав саме цей підрозділ, бо бачить там мотивованих і розумних людей, які бачать перед собою мету. На початку травня актор проходив курс молодого бійця, де отримав базові військові навички.

До слова, на відео, яке оприлюднив Феліпенко, видно і його колегу з театру на Подолі – Костянтина Темляка. Вочевидь, він також доєднався до Сил Оборони. Хоч сам він про це наразі не повідомляв.

Костянтин Костишин

Актор мобілізувався до ЗСУ ще восени минулого року, але розповів про це тільки через кілька місяців. Йому вручили повістку, тож Костянтин мобілізувався. Він розповідав, що було нелегко звикнути до військового життя. У відпустках актор користується можливістю та грає у виставах.

Павло Порицький

Актор театру "Гармидер" розповів про своє рішення у березні. Він поділився, що служба в ЗСУ – це нова роль у його житті. У Всесвітній день театру Павло Порицький склав присягу українському народу.

Нагадаємо, що також у ЗСУ вступив автор ютуб-каналу про кіно Geek Journal Тайлер Андерсон (Олексій Шкробинець). Він закликав будь-яким способом допомагати армії.