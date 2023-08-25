Трагическое известие сообщил коллектив Национального академического Молодого театра. Известно, что незадолго до смерти он жаловался на боль в сердце.

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Скончался актер Молодого театра Юрий Потапенко

Юрий Потапенко отдал 32 года своей жизни сцене. Он играл в таких спектаклях, как "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке". В своей актерской карьере он принял участие в 56 кинопроектах, среди которых стоит выделить "Тарас Шевченко. Завещание", "Кайдашева семья", "На линии жизни".

Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять,

– написали коллеги Юрия Потапенко.

Зрители высоко ценили талант актера и его способность превращаться в совершенно разные образы. Его коллеги всегда будут помнить Юрия как искреннего и доброжелательного человека, который всегда был готов оказать помощь в самые сложные моменты.

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Украинский актер театра Евгений Нищук поделился воспоминаниями о коллеге: "Помню общие съемочные дни, твое искреннее и открытое сердце, так рано оборвавшее земное бытие. Светлая память".