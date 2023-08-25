Трагічну звістку повідомив колектив Національного академічного Молодого театру. Відомо, що незадовго до смерті він скаржився на біль у серці.

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Помер актор Молодого театру Юрій Потапенко

Юрій Потапенко віддав 32 роки свого життя сцені. Він грав у таких виставах, як "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". У своїй акторській кар'єрі він взяв участь у 56 кінопроєктах, серед яких варто виділити "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти,

– написали колеги Юрія Потапенка.

Глядачі високо цінували талант актора та його здатність перетворюватися в абсолютно різні образи. Його колеги завжди будуть пам'ятати Юрія як щиру і доброзичливу людину, яка завжди була готовою надати допомогу в найскладніші моменти.

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Український актор театру Євген Нищук поділився спогадами про колегу: "Пам'ятаю спільні знімальні дні, твоє щире і відкрите серце, яке так рано обірвало земне буття. Світла пам'ять".