Авторы не мобилизованы и о войне ничего не знают, – оператор "Довбуша" о фильме "Юрик"

Украинский кинооператор и военный Сергей Михальчук высказался, стоит ли сейчас снимать художественное кино о войне. Есть яркий пример игрового фильма "Буча" и проекта "Юрик", который уже вышел и не только разгневал всех мариупольцев, но и сильно оскорбил.

Более того, украинцы считают, что такое кино только играет на руку врагу, поскольку жестокие преступления россиян подаются в легкой форме, не так, как это было на самом деле. В разговоре с 24 Каналом Сергей поделился, что не видел фильм, но категорически против "Бучи" и "Юрика".

Не упустите Для самых преданных поклонников: 5 лучших футбольных фильмов

Что военный Сергей Михальчук думает о "Юрике"

По мнению Сергея, нужно вообще запретить такие вещи. "И я уверен, авторы, если они до сих пор в профессии, то они не мобилизованы и о войне они ничего не знают. Для них война только по списку "летят шахеды или не летят". Война намного жестче и драматичнее. И она происходит здесь и сегодня, к сожалению", – подчеркнул он.

Снимать сейчас о Буче, снимать в Буче – это безнравственно. Это моральное изнасилование людей, которые это пережили. Я видел картинки скриншоты фильма "Юрик", поэтому я могу сказать точно, что это не имеет отношения к современной войне,

– сказал Сергей.

Как сказал оператор, это не совсем разумная идея. По его словам, тема Мариуполя очень сложна производственно. "Вот если бы мне сказали и дали такой же бюджет, например, как у нас был на "Довбуше", но уже после войны, то я бы отказался. По-честному сделать это все невероятно трудно. Мы не сможем показать тот драматизм. У нас не хватит художественных и технических средств. Я не хочу никого осуждать".

"Я думаю, что авторы уже и так после этой огласки поняли свою ошибку. И я искренне надеюсь и думаю, что не будут дальше заниматься такими вещами. И пусть это будет наука для кинобизнесменов, дельцов, чтобы не трогать на это время такую тему", – подытожил он.

После премьеры 24 августа, "Юрик", который должен был показать "ребенок на войне", поднял шум в сети . Украинцы, в частности мариупольцы, раскритиковали и напомнили авторам фильма, "реальность была намного жестче, чем ее художественное осмысление". Создатели удалили фильм из всех ресурсов и работают над новой версией.

Сергей Михальчук / Фото предоставлено 24 Канала

По словам Сергея, сейчас россияне могут бросить сотни миллионов долларов в кинопроизводство, так, как они сейчас сделали с фильмом "Свидетель" и еще наклепать таких штук сорок. "Мы этого сделать не можем, но от нас и не надо. Не требуется симметричных ответов. Нам нужно с ними воевать не на кинематографическом поле, а на военном поле, реальном", – сказал он.