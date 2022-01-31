Это уже третий раз, когда первое место в мировом рейтинге Netflix занимает южнокорейский сериал, после "Игры в кальмара" и "Зов ада". В этот раз на успешность поклонники стриминга обрекли дораму "Мы все мертвы", которая состоит из 12-ти серий.

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Сюжет сериала предсказывает апокалипсис, который неожиданно начинается из невинных уроков в школе-интернате, где учатся подростки 15-19 лет. Поэтому после укуса испытуемой крысы вспыхивает эпидемия вируса, которая превращает учеников в зомби-учеников. Друзья стали врагами – у кого же теперь просить и надеяться на помощь?

Сериал поднимает важные вопросы подростковых переживаний: от безответной влюбленности до буллинга. И все это происходит на фоне необходимости выжить во что бы то ни стало!

"Мы все мертвы" 2022: смотрите трейлер сериала

Впечатляющее промо зомби-хоррора в Таиланде

Как сообщает издание AllKpop, неожиданно компания Netflix выпустила в Таиланде окровавленный школьный автобус, который просто так среди рабочего дня начал ездить по улицам якобы со школьниками и зомби внутри.

Секрет зомби-автобуса оказался в том, что вместо окон были установлены светодиодные экраны. На них проигрывались видео, где подростки якобы застряли вместе с зомби и вынуждены бороться. Конечно, не обошлось без маркированного брендирования автобуса – ими стали логотип Netflix и имитированные кровавые царапины и отпечатки рук.

Окровавленный автобус для промо сериала / Фото AllKpop

В сериале "Мы все мертвы" приняли участие следующие актеры: