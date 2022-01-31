Це вже втретє, коли перше місце у світовому рейтингу Netflix посідає південнокорейський серіал, після "Гри в кальмара" та "Поклику пекла". Цього разу на успішність шанувальники стримінгу прирекли дораму "Усі ми мертві", що складається з 12-ти серій.

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Сюжет серіалу пророкує апокаліпсис, який починаться несподівано з безневинних уроків у школі-інтернаті, де навчаються підлітки 15-19 років. Тож після укусу піддослідного щура спалахує епідемія вірусу, яка перетворює учнів на зомбі-учнів. Тепер друзі стали ворогами, – у кого ж тепер просити та надіятись на допомогу?

Серіал порушує важливі питання підліткових переживань: від нерозділеної закоханості до булінгу. І все це відбувається на тлі необхідності вижити бодай що!

"Усі ми мертві" 2022: дивіться трейлер серіалу

Вражаюче промо зомбі-горору у Таїланді

Як повідомляє видання AllKpop, несподівано компанія Netflix випустила у Таїланді закривавлений шкільний автобус, який просто отак серед робочого дня почав їздити вулицями начебто зі школярами та зомбі всередині.

Секрет зомбі-автобусу виявився у тому, що замість вікон були встановлені світлодіодні екрани. На них відтворювалися відео, де підлітки нібито застрягли разом із зомбі та вимушені боротися. Звісно, що не обійшлось без маркованого брендування автобуса – ними стали логотип Netflix та імітовані криваві подряпини та відбитки рук.



Закривавлений автобус для промо серіалу / Фото AllKpop

У серіалі "Усі ми мертві" взяли участь такі актори: