Южнокорейский зомби-хоррор "Мы все мертвы" занял первое место в топе Netflix: кровавое промо
Источник:24 канал
Новым рекордсменом Netflix по количеству просмотров стала корейская дорама "Мы все мертвы". Премьера сериала на стриминге состоялась 28 января 2022 года. Чем поражает сюжет и при чем здесь окровавленный автобус в Таиланде, – рассказываем на Кино 24.
Это уже третий раз, когда первое место в мировом рейтинге Netflix занимает южнокорейский сериал, после "Игры в кальмара" и "Зов ада". В этот раз на успешность поклонники стриминга обрекли дораму "Мы все мертвы", которая состоит из 12-ти серий.
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Сюжет сериала предсказывает апокалипсис, который неожиданно начинается из невинных уроков в школе-интернате, где учатся подростки 15-19 лет. Поэтому после укуса испытуемой крысы вспыхивает эпидемия вируса, которая превращает учеников в зомби-учеников. Друзья стали врагами – у кого же теперь просить и надеяться на помощь?
Сериал поднимает важные вопросы подростковых переживаний: от безответной влюбленности до буллинга. И все это происходит на фоне необходимости выжить во что бы то ни стало!
"Мы все мертвы" 2022: смотрите трейлер сериала
Впечатляющее промо зомби-хоррора в Таиланде
Как сообщает издание AllKpop, неожиданно компания Netflix выпустила в Таиланде окровавленный школьный автобус, который просто так среди рабочего дня начал ездить по улицам якобы со школьниками и зомби внутри.
Секрет зомби-автобуса оказался в том, что вместо окон были установлены светодиодные экраны. На них проигрывались видео, где подростки якобы застряли вместе с зомби и вынуждены бороться. Конечно, не обошлось без маркированного брендирования автобуса – ими стали логотип Netflix и имитированные кровавые царапины и отпечатки рук.
Окровавленный автобус для промо сериала / Фото AllKpop
В сериале "Мы все мертвы" приняли участие следующие актеры:
- Юн Чхан-эн,
- Пак Чи-ху,
- Чо И-хен,
- Пак Соломон,
- Ю Ин-су,
- Ан Син-Гюн,
- О Хи-джун,
- Ли Ин-Сэм,
- Чин Дже-хви,
- Ким Бен-Чхоль.