"Качество нашего продукта вырастет в разы": Цымбалюк о росте украинского кино после победы

Тарас Цымбалюк верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино. По его словам, мир теперь навсегда запомнит, что такое Украина.

Цымбалюк о росте украинского кино после победы

В своем инстаграме актер написал, что сейчас все актеры, люди искусства имеют шанс – сниматься в сериалах и фильмах на территории своей земли. Но сейчас главная победа, которая с каждым днем ​​все ближе!

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Я верю, что качество нашего продукта вырастет в разы. И будут ощутимо увеличиваться сотрудничество с ведущими мировыми киностудиями!,

– написал Цымбалюк.

Как заметил актер "Поймать Кайдаша", российский оккупант дал огромного маха. Он продолжает уничтожать все украинское. Но культура, по словам звезды, это могущественное оружие каждого народа.

Актер "Поймать Кайдаша" о российских знаменитостях

"Пойдя на нас войной, они тотально подталкивают нас, в конце концов, отказаться от всего русского. Здесь очевидно трещит их сомнительная дальновидность", – признался Цымбалюк. Кроме этого, он написал: "Я уже подчеркивал, как несправедливо обстоятельства здесь прославляли русских "звезд" и какая дискриминация неслась в сторону наших актеров".

Украинская знаменитость Тарас Цымбалюк вспомнил, как они с ними дружили, крестили детей и считали, что были друзьями. Сейчас актер знает, что ошибался.



Бекстейдж со съемок сериала "Ангелы-2" / Фото из инстаграма актера

Напомним, звезда сериала "Крипосна" ранее уже высказывалась о российских коллегах. Он осудил Антона Батырева, с которым он общался с 2014 года, и Дмитрия Пчелу, назвав его куском г*вна.

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Кстати, Антон Батырев вместе с Дмитрием Пчелой снимались во многих украинских и российских проектах. После того, как Россия напала на Украину, Батырев заявил, что ему не стыдно быть россиянином, а к своему сообщению прикрепил картинку с символом Z и георгиевской лентой. В то же время Пчела обнародовал черный квадрат и написал "Нет войне". Позже он не высказывался в поддержку Украины.

Недавно Батырева осудили также Андрей Фединчик, который сейчас служит в ТРО, и его жена Наталья Денисенко.