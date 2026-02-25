Не Дантес: какой известный украинский певец мог сыграть главную роль во "Всех оттенках соблазна"
- Украинский певец Kadnay мог сыграть главную роль в фильме "Все оттенки соблазна".
- Фильм "Все оттенки соблазна" – эротический триллер о власти и опасной игре, основан на истории изобретателя газовой лампы Иоганна Зега.
14 февраля 2026 года в Украине состоялась премьера первого украинского эротического триллера. Главные роли в ленте исполнили украинская актриса Елена Лавренюк и певец Владимир Дантес.
Однако, как выяснилось, на главную мужскую роль претендовали и другие актеры и певцы. В частности, персонажа, которого воплотил Владимир Дантес, мог сыграть украинский певец Kadnay. Об этом стало известно из проекта "Тур по звездам".
Какой украинский певец мог сыграть в фильме "Все оттенки соблазна"?
В украинском эротическом триллере "Все оттенки соблазна" персонажа, которого воплотил Владимир Дантес, мог сыграть украинский певец Kadnay. Артист рассказал, что действительно проходил кастинг на роль, и все произошло очень спонтанно.
В то же время он отметил, что не расстроился из-за того, что не получил роль, ведь сейчас получает много сценариев и активно их читает. По его словам, он уже начал лучше понимать, какие проекты ему близки, а какие – нет, поскольку актерская профессия требует глубокого погружения.
У съемочной команды тогда был довольно короткий период для работы – кажется, около месяца. А это означало, что я должен был полностью посвятить это время киноленте. На тот момент я не мог себе этого позволить,
– сказал Kadnay.
Артист также добавил, что не жалеет об этом решении. Он убежден, что рано или поздно еще сыграет в кино, однако хочет, чтобы оно было действительно качественным.
Что известно о фильме "Все оттенки соблазна"?
- "Все оттенки соблазна" – украинский эротический фильм-триллер 2026 года.
- Режиссером ленты стала Ирина Громозда.
- Главные роли исполнили Елена Лавренюк, Владимир Дантес, Даниэль Салем, Елена Хохлаткина, Александр Кобзарь, Оксана Черкашина и другие.
- По словам создателей, "Все оттенки соблазна" – это фильм о власти, страх, желание и опасную игру, в которой каждый имеет собственные цели.
- Сюжет основан на реальных фактах из жизни украинского изобретателя газовой лампы Иоганна Зега.
- Ирина Громозда делилась, что идея фильма возникла еще до начала полномасштабной войны – во Львове. Тогда она оказалась в музее-аптеке и узнала историю Иоганна Зега, которая и вдохновила ее на создание ленты.
- Команда выбрала эротическую форму подачи, однако прежде всего это триллер – а не эротика ради эротики.