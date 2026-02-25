Не Дантес: какой известный украинский певец мог сыграть главную роль во "Всех оттенках соблазна"

14 февраля 2026 года в Украине состоялась премьера первого украинского эротического триллера. Главные роли в ленте исполнили украинская актриса Елена Лавренюк и певец Владимир Дантес.

Однако, как выяснилось, на главную мужскую роль претендовали и другие актеры и певцы. В частности, персонажа, которого воплотил Владимир Дантес, мог сыграть украинский певец Kadnay. Об этом стало известно из проекта "Тур по звездам".

Какой украинский певец мог сыграть в фильме "Все оттенки соблазна"?

В украинском эротическом триллере "Все оттенки соблазна" персонажа, которого воплотил Владимир Дантес, мог сыграть украинский певец Kadnay. Артист рассказал, что действительно проходил кастинг на роль, и все произошло очень спонтанно.

В то же время он отметил, что не расстроился из-за того, что не получил роль, ведь сейчас получает много сценариев и активно их читает. По его словам, он уже начал лучше понимать, какие проекты ему близки, а какие – нет, поскольку актерская профессия требует глубокого погружения.

У съемочной команды тогда был довольно короткий период для работы – кажется, около месяца. А это означало, что я должен был полностью посвятить это время киноленте. На тот момент я не мог себе этого позволить,

– сказал Kadnay.

Артист также добавил, что не жалеет об этом решении. Он убежден, что рано или поздно еще сыграет в кино, однако хочет, чтобы оно было действительно качественным.

Что известно о фильме "Все оттенки соблазна"?