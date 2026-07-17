Как сообщает yahoo!life, звезда реалити-шоу опубликовала в инстаграме серию из 16 фотографий, которая за считанные часы собрала сотни тысяч лайков. И хотя подпись к посту была удивительно лаконичной – всего одно слово "July", – фанаты сразу же принялись внимательно рассматривать каждый кадр.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды



Впрочем, больше всего обсуждений вызвала другая фотография. На ней Дженнер сидит на патио в черном шелковом платье-комбинации, с сигаретой в руках, косметической маской на лице и бокалом вина. Но внимание пользователей привлек не столько этот набор "спокойного вечера", сколько сценарий, который знаменитость внимательно читала.

В последнее время Кайли все активнее присматривается к актерской карьере. В начале года она дебютировала в фильме The Moment от студии A24, где сыграла саму себя в эпизоде вместе с британской певицей Charli XCX. Хотя роль была небольшой, похоже, на этом Дженнер останавливаться не собирается.

Еще весной в интервью Vanity Fair она призналась, что уже получила несколько сценариев, но пока не нашла того, который бы действительно ее заинтересовал.

Я получила несколько сценариев. Пока ни один не кажется мне подходящим, но я на сто процентов хочу сниматься дальше, – рассказала знаменитость.

Более того, Кайли убеждена, что ей хорошо дается комедийный жанр. А еще пошутила, что в следующий раз может удивить всех главной ролью в боевике.

Интересно, почему ее дебют в The Moment вообще начинался как шутка. По словам Дженнер, она предложила режиссеру идею камео во время разговора, не ожидая, что ее действительно впишут в сценарий. Но вскоре ей сообщили, что сцена уже написана, и отказаться было гораздо сложнее, чем просто пошутить.

А уже в октябре этого года выйдет новый фильм "Диггер" с Томом Крузом.