Як повідомляє yahoo!life, зірка реаліті-шоу опублікувала в Instagram серію із 16 світлин, яка за лічені години зібрала сотні тисяч вподобайок. І хоча підпис до допису був напрочуд лаконічним – лише одне слово "July", – фанати одразу взялися уважно роздивлятися кожен кадр.



Кайлі Джегнер / Фото Інстаграм зірки



Втім, найбільше обговорень викликало інше фото. На ньому Дженнер сидить на патіо в чорній шовковій сукні-комбінації, із цигаркою в руках, косметичною маскою на обличчі та келихом вина. Але увагу користувачів привернув не стільки цей набір "спокійного вечора", скільки сценарій, який знаменитість уважно читала.

Останнім часом Кайлі дедалі активніше придивляється до акторської кар'єри. На початку року вона дебютувала у стрічці The Moment від студії A24, де зіграла саму себе в епізоді разом із британською співачкою Charli XCX. Хоч роль була невеликою, схоже, на цьому Дженнер зупинятися не збирається.

Ще навесні в інтерв'ю Vanity Fair вона зізналася, що вже отримала кілька сценаріїв, але поки не знайшла того, який би справді її зацікавив.

Я отримала кілька сценаріїв. Поки що жоден не здається мені правильним, але я на сто відсотків хочу зніматися ще, – розповіла знаменитість.

Ба більше, Кайлі переконана, що їй добре дається комедійний жанр. А ще пожартувала, що наступного разу може здивувати всіх головною роллю в бойовику.

Цікаво, що її дебют у The Moment взагалі починався як жарт. За словами Дженнер, вона запропонувала режисеру ідею камео під час розмови, не очікуючи, що її справді впишуть у сценарій. Та невдовзі їй повідомили, що сцена вже написана, і відмовитися було значно складніше, ніж пожартувати.

А вже в жовтні цього року вийде новий фільм "Діггер" з Томом Крузом.