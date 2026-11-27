В 1996 году Гленн Клоуз перевоплотилась в Круэллу де Виль – эксцентричную модницу, готовую на все ради шубы из шкурок далматинцев. К 30-летию фильма "101 далматинец" 24 Канал вспоминает , чем запомнилась культовая злодейка и какие интересные истории скрывают съемки.

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О чем фильм "101 далматинец"

История разворачивается в Лондоне, где живут дизайнер одежды Анита, ее муж Роджер и двое далматинцев – Понго и Пердита. Казалось бы, семью ждет вполне обычная счастливая жизнь, но все меняется после рождения 15 щенков.

Анита работает в модном доме эксцентричной Круэллы де Виль. Но, узнав о щенках, ее начальница теряет самообладание. Женщина настолько одержима мехом, что хочет превратить шкурки далматинцев в роскошную шубу. Она предлагает Аните выкупить щенков, но получает отказ.

Круэлла не привыкла слышать слово "нет", поэтому нанимает двух неуклюжих помощников – Джаспера и Гораса, которые похищают щенков. Впоследствии выясняется, что похищенные щенки – не единственные: в поместье злодейки уже собраны десятки других далматинцев.

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Кадр из фильма "101 далматинец" / IMDb

Теперь Понго и Пердити придется объединить усилия с другими животными, чтобы найти своих малышей и сорвать жестокий план Круэллы.

Почему стоит пересмотреть "101 далматинец"

Гленн Клоуз, которая наслаждалась ролью злодейки

Сегодня трудно представить Круэллу де Виль без Гленн Клоуз. Актриса не просто сыграла жестокую модницу, а создала персонажа, который одновременно пугает, смешит и даже немного восхищает своей бесстыдной самоуверенностью.

Клоуз хотела сделать Круэллу максимально злой. Ее героиня не пытается казаться доброй или скрывать истинные намерения. Она привыкла получать желаемое и совершенно не обращает внимания на чувства других.

Кадр из фильма "101 далматинец" / IMDb

И это сработало. Даже когда на экране появляются десятки пятнистых щенков, внимание зрителей то и дело перетягивает на себя именно Круэлла.

Гардероб, которому позавидовала бы целая модная империя

Отдельная звезда фильма – гардероб главной злодейки. За костюмы отвечал дизайнер Энтони Павелл, который создал для нее экстравагантные образы с мехом, принтами, необычными фактурами и преувеличенными силуэтами.

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Каждая деталь подчеркивала характер Круэллы: острые плечи, длинные перчатки, эффектные аксессуары и, конечно же, знаменитая прическа с черно-белыми волосами. Даже обычное появление героини в кадре напоминало выход модели на подиум.

Сама Гленн Клоуз также не осталась равнодушной к костюмам. Актриса предусмотрела в своем контракте право взять наряды после завершения съемок. Когда Disney поняла, насколько дорогими были эти образы, компания предложила изготовить для нее копии. Однако Клоуз настояла на оригиналах.

Кадр из фильма "101 далматинец" / IMDb

Не только мода, но и настоящая комедия приключений

Несмотря на одержимость Круэллы и опасность, в которой оказались щенки, "101 далматинец" остается легким семейным приключением. Здесь есть забавные неудачи Джаспера и Гораса, неожиданные союзы между животными, погони и немало ситуаций, в которых маленькие герои оказываются гораздо сообразительнее взрослых.

Особенно интересно наблюдать за Понго и Пердитой. Они не ждут, пока люди решат проблему, а самостоятельно отправляются на поиски своих детей. И именно эта часть истории придает фильму теплоту, которой так не хватает его главной антагонистке.

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Интересные моменты со съемок "101 далматинец"

Создание фильма стало настоящим испытанием не только для актеров, но и для всей съемочной группы. Ведь на площадке работали не только люди, но и сотни четвероногих артистов.

Для съемок привлекли около 220 далматинцев. Для них обустроили специальное помещение с контролируемой температурой, организовали ветеринарный уход и работу тренеров. Команда уделяла особое внимание комфорту животных.

Еще одна интересная деталь касается перевоплощения Гленн Клоуз. Актриса вместе с визажистами и дизайнерами работала над внешностью Круэллы примерно четыре месяца. Сначала команда рассматривала более карикатурные варианты макияжа, в частности кошачьи глаза и чрезмерно изогнутые брови. Однако от них отказались, чтобы сделать образ не мультяшным, а в то же время элегантным и жутким.

Смотрите трейлер фильма "101 далматинец" (1996) онлайн:

Спустя 30 лет "101 далматинец" остается тем приключением, к которому приятно возвращаться ради любимых четвероногих героев, юмора и невероятной Гленн Клоуз. А Круэлла де Виль доказывает, что иногда именно злодеи становятся самыми яркими персонажами фильма.

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