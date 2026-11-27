У 1996 році Ґленн Клоуз перевтілилася в Круеллу де Віль – ексцентричну модницю, готову на все заради шуби зі шкурок далматинців. До 30-річчя фільму "101 далматинець" 24 Канал згадує, чим запам'яталася культова лиходійка та які цікаві історії приховують зйомки.

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Про що фільм "101 далматинець"

Історія розгортається в Лондоні, де живуть дизайнерка одягу Аніта, її чоловік Роджер і двоє далматинців – Понго та Пердіта. Здавалося б, на родину чекає цілком звичайне щасливе життя, але все змінюється після народження 15 цуценят.

Аніта працює в модному домі ексцентричної Круелли де Віль. Та дізнавшись про малюків, її начальниця втрачає спокій. Жінка настільки одержима хутром, що хоче перетворити шкурки далматинців на розкішну шубу. Вона пропонує Аніті викупити цуценят, але отримує відмову.

Круелла не звикла чути слово "ні", тому наймає двох незграбних помічників – Джаспера та Гораса, які викрадають малюків. Згодом з'ясовується, що викрадені цуценята не єдині: у маєтку лиходійки вже зібрали десятки інших далматинців.

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Кадр з фільму "101 далматинець" / IMDb

Тепер Понго та Пердіті доведеться об'єднати зусилля з іншими тваринами, щоб знайти своїх малюків і зірвати жорстокий план Круелли.

Чому "101 далматинець" варто передивитися

Ґленн Клоуз, яка насолоджувалася роллю лиходійки

Сьогодні важко уявити Круеллу де Віль без Ґленн Клоуз. Акторка не просто зіграла жорстоку модницю, а створила персонажку, яка одночасно лякає, смішить і навіть трохи захоплює своєю безсоромною самовпевненістю.

Клоуз хотіла зробити Круеллу максимально злою. Її героїня не намагається здаватися доброю чи приховувати справжні наміри. Вона звикла отримувати бажане й зовсім не зважає на почуття інших.

Кадр з фільму "101 далматинець" / IMDb

І це спрацювало. Навіть коли на екрані з'являються десятки плямистих цуценят, увагу глядачів раз у раз перетягує на себе саме Круелла.

Гардероб, якому позаздрила б ціла модна імперія

Окрема зірка фільму – гардероб головної лиходійки. За костюми відповідав дизайнер Ентоні Павелл, який створив для неї екстравагантні образи з хутром, принтами, незвичними фактурами та перебільшеними силуетами.

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Кожна деталь працювала на характер Круелли: гострі плечі, довгі рукавички, ефектні аксесуари та, звичайно, знаменита зачіска з біло-чорним волоссям. Навіть звичайна поява героїні в кадрі нагадувала вихід моделі на подіум.

Сама Ґленн Клоуз також не залишилася байдужою до костюмів. Акторка передбачила у своєму контракті право забрати вбрання після завершення зйомок. Коли Disney зрозуміла, наскільки дорогими були ці образи, компанія запропонувала виготовити для неї копії. Однак Клоуз наполягла на оригіналах.

Кадр з фільму "101 далматинець" / IMDb

Не лише мода, а й справжня комедія пригод

Попри одержимість Круелли та небезпеку, у якій опинилися цуценята, "101 далматинець" залишається легкою сімейною пригодою. Тут є кумедні невдачі Джаспера й Гораса, несподівані союзи між тваринами, погоні та чимало ситуацій, у яких маленькі герої виявляються значно кмітливішими за дорослих.

Особливо цікаво спостерігати за Понго та Пердітою. Вони не чекають, поки люди розв'яжуть проблему, а самостійно вирушають на пошуки своїх дітей. І саме ця частина історії додає фільму тепла, якого так бракує його головній антагоністці.

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Цікаві моменти зі зйомок "101 далматинця"

Створення фільму було справжнім випробуванням не лише для акторів, а й для всієї команди. Адже на майданчику працювали не тільки люди, а й сотні чотирилапих артистів.

Для зйомок залучили близько 220 далматинців. Для них облаштували спеціальне приміщення з контрольованою температурою, організували ветеринарний догляд і роботу тренерів. Команда приділяла особливу увагу комфорту тварин.

Ще одна цікава деталь стосується перевтілення Ґленн Клоуз. Акторка разом із візажистами та дизайнерами працювала над зовнішністю Круелли приблизно чотири місяці. Спочатку команда розглядала більш карикатурні варіанти макіяжу, зокрема котячі очі та надмірно вигнуті брови. Однак від них відмовилися, щоб зробити образ не мультяшним, а водночас елегантним і моторошним.

Дивіться трейлер фільму "101 далматинець" (1996) онлайн:

Через 30 років "101 далматинець" залишається тією пригодою, до якої приємно повертатися заради улюблених чотирилапих героїв, гумору та неймовірної Ґленн Клоуз. А Круелла де Віль доводить, що іноді саме лиходії стають найяскравішими персонажами фільму.

Не менш цікаво поглянути, як змінилися Кевін, Базз і Фуллер із комедії "Сам удома" – маленькі актори, яких свого часу знали глядачі в усьому світі, сьогодні мають зовсім інший вигляд.