Актеры фильмов о Гарри Поттере уже давно не дети. Хотя они и сохранили дружеские отношения, но теперь живут своими жизнями. Как за столько лет изменились любимцы миллионов, покажет Кино 24.
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Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер
Дэниел Рэдклифф / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото Getty Images
Руперт Гринт – Рональд Уизли
Руперт Гринт / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото Getty Images
Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер
Эмма Уотсон / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото из инстаграма актрисы
Томас Фелтон – Драко Мелфой
Томас Фелтон / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото из инстаграма актера
Оливер и Джеймс Фелпс – Джордж и Фред Уизли
Оливер и Джеймс Фелпс / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото из инстаграма актеров
Мэттью Льюис – Невил Лонгботтом
Мэттью Льюис / Коллаж Кино 24, кадр из фильма, фото из инстаграма актера
О чем фильм "Гарри Поттер и философский камень"
В первой серии фильмов зрители узнают, кто такой Гарри Поттер. Мальчик живет у своих дяди и тети, однако родственники этому совсем не рады. Все лучшее достается брату Дадли. Однажды Гарри сообщают, что он родился в семье, где родители, которых убили, владели магией, поэтому он также является волшебником. Поттер поступает в Хогвартскую школу, где находит новых друзей. Вместе с Роном и Гермионой Гарри постоянно попадает в какие-то приключения.
"Гарри Поттер и философский камень": смотрите онлайн трейлер фильма
Уверены, что среди наших читателей найдется много поттероманов. Думаем, что вам было интересно посмотреть, как изменились актеры, которые в фильме были еще совсем детьми. Однако настоящие поклонники узнают их и сейчас.