Актори фільмів про Гаррі Поттера вже давно не діти. Хоч вони й зберегли дружні стосунки, але тепер живуть своїми життями. Як за стільки років змінилися улюбленці мільйонів, покаже Кіно 24.
Теж цікаво Пройшло понад 20 років: як змінилися актори та акторки культового серіалу "Дівчата Гілмор"
Деніель Редкліфф – Гаррі Поттер
Деніель Редкліфф / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото Getty Images
Руперт Ґрінт – Рональд Візлі
Руперт Ґрінт / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото Getty Images
Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер
Емма Вотсон / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму акторки
Томас Фелтон – Драко Мелфой
Томас Фелтон / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму актора
Олівер та Джеймс Фелпс – Джордж та Фред Візлі
Олівер та Джеймс Фелпс / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму акторів
Метью Льюїс – Невіл Лонґботом
Метью Льюїс / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму актора
Про що фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь"
У першій серії фільмів глядачі дізнаються, хто такий Гаррі Поттер. Хлопчик живе у своїх дядька та тітки, однак родичі цьому зовсім не раді. Усе найкраще дістається братові Дадлі. Одного разу Гаррі повідомляють, що він народився у сім'ї, де батьки, яких вбили, володіли магією, тому він також є чарівником. Поттер виступає у Гоґвортську школу, де знаходить нових друзів. Разом з Роном та Герміоною Гаррі постійно потрапляє у якісь пригоди.
"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму
Впевнені, що серед наших читачів знайдеться багато поттероманів. Думаємо, що вам було цікаво подивитися, як змінилися актори, які у фільмі були ще зовсім дітьми. Однак справжні шанувальники впізнають їх і зараз.