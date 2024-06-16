Актори фільмів про Гаррі Поттера вже давно не діти. Хоч вони й зберегли дружні стосунки, але тепер живуть своїми життями. Як за стільки років змінилися улюбленці мільйонів, покаже Кіно 24.

Теж цікаво Пройшло понад 20 років: як змінилися актори та акторки культового серіалу "Дівчата Гілмор"

Деніель Редкліфф – Гаррі Поттер

Деніель Редкліфф / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото Getty Images

Руперт Ґрінт – Рональд Візлі

Руперт Ґрінт / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото Getty Images

Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер

Емма Вотсон / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму акторки

Томас Фелтон – Драко Мелфой

Томас Фелтон / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму актора

Олівер та Джеймс Фелпс – Джордж та Фред Візлі

Олівер та Джеймс Фелпс / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму акторів

Метью Льюїс – Невіл Лонґботом

Метью Льюїс / Колаж Кіно 24, кадр з фільму, фото з інстаграму актора

Про що фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь"

У першій серії фільмів глядачі дізнаються, хто такий Гаррі Поттер. Хлопчик живе у своїх дядька та тітки, однак родичі цьому зовсім не раді. Усе найкраще дістається братові Дадлі. Одного разу Гаррі повідомляють, що він народився у сім'ї, де батьки, яких вбили, володіли магією, тому він також є чарівником. Поттер виступає у Гоґвортську школу, де знаходить нових друзів. Разом з Роном та Герміоною Гаррі постійно потрапляє у якісь пригоди.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Впевнені, що серед наших читачів знайдеться багато поттероманів. Думаємо, що вам було цікаво подивитися, як змінилися актори, які у фільмі були ще зовсім дітьми. Однак справжні шанувальники впізнають їх і зараз.