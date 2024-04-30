Культовый сериал впервые вышел на экраны 13 лет назад – в 2011 году, пишет Кино 24. С тех пор его актеры очень изменились, хотя многих до сих пор ассоциируют именно с их персонажами в "Игре престолов".

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Эмилия Кларк – Данерис Таргариен

Актриса была на пике успеха после ее роли в "Игре престолов". Но она не стала звездой одной роли, а снялась во многих других образах. А еще получила почетную награду в Виндзорском дворце от принца Уильяма.



Эмилия Кларк – Данерис Таргариен / Коллаж Кино 24

Кит Харингтон – Джон Сноу

Джон Сноу, который стал суперпопулярным персонажем, а иногда и мемом, стал очень известным актером. Но сейчас в его приоритете семья – жена (которая тоже сыграла роль в сериале) и двое детей.



Кит Харингтон – Джон Сноу / Коллаж Кино 24

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Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер

Невероятный актер несколько раз получил кинопремию Эмми за роль в сериале "Игра престолов". Он женат и воспитывает детей, одновременно его кинокарьера уже не является такой активной.



Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер / Коллаж Кино 24

Лина Гиди – Серсея Ланнистер

Актриса сменила имидж и продолжила сниматься в кино. Она выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабной войны. Много времени звезда посвящает семье и детям.



Лина Гиди – Серсея Ланнистер / Коллаж Кино 24

Софи Тернер – Санса Старк

Рыжеволосая Санса Старк запомнилась многим зрителям. Софи Тернер в последнее время известна не так киноролями, как громким разводом с певцом Джо Джонасом.



Софи Тернер – Санса Старк / Коллаж Кино 24

Мэйси Уильямс – Ария Старк

Актриса Мэйси Уильямс познала популярность с 12 лет, с тех пор, как снимается в сериале. Сейчас она продолжает свою карьеру, сотрудничает с брендами и снимается в фотосъемках.



Мэйси Уильямс – Ария Старк / Коллаж Кино 24

Напомним, что сериал "Игра престолов" получил дополнение в виде приквела под названием "Дом Дракона". Этот проект получил продолжение на 2 сезон.