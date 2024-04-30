Культовий серіал вперше вийшов на екрани 13 років тому – у 2011 році, пише Кіно 24. З того часу його актори дуже змінилися, хоч багатьох досі асоціюють саме з їхніми персонажами у "Грі престолів".
До слова "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів
Емілія Кларк – Данерис Таргарієн
Акторка була на піку успіху після її ролі у "Грі престолів". Але вона не стала зіркою однієї ролі, а знялась у багатьох інших образах. А ще отримала почесну відзнаку в Віндзорському палаці від принца Вільяма.
Емілія Кларк – Данерис Таргарієн / Колаж Кіно 24
Кіт Герінгтон – Джон Сноу
Джон Сноу, який став суперпопулярним персонажем, а подекуди й мемом, став дуже відомим актором. Та зараз у його пріоритеті сім'я – дружина (яка теж зіграла роль у серіалі) та двоє дітей.
Кіт Герінгтон – Джон Сноу / Колаж Кіно 24
Пітер Дінклейдж – Тиріон Ланністер
Неймовірний актор кілька разів отримав кінопремію Еммі за роль у серіалі "Гра престолів". Він одружений та виховує дітей, водночас його кінокар'єра вже не є такою активною.
Пітер Дінклейдж – Тиріон Ланністер / Колаж Кіно 24
Ліна Гіді – Серсі Ланністер
Акторка змінила імідж і продовжила зніматися у кіно. Вона виступила з підтримкою України на початку повномасштабної війни. Багато часу зірка присвячує сім'ї та дітям.
Ліна Гіді – Серсі Ланністер / Колаж Кіно 24
Софі Тернер – Санса Старк
Рудоволоса Санса Старк запам'яталась багатьом глядачам. Софі Тернер останнім часом відома не так кіноролями, як гучним розлученням зі співаком Джо Джонасом.
Софі Тернер – Санса Старк / Колаж Кіно 24
Мейсі Вільямс – Арія Старк
Акторка Мейсі Вільямс пізнала популярність з 12 років, відколи знімається у серіалі. Зараз вона продовжує свою кар'єру, співпрацює з брендами та знімається у фотозйомках.
Мейсі Вільямс – Арія Старк / Колаж Кіно 24
Нагадаємо, що серіал "Гра престолів" отримав доповнення у вигляді приквелу під назвою "Дім Дракона". Цей проєкт отримав продовження на 2 сезон.