Прошло 25 лет с момента премьеры культового телесериала "Секс и город" в 1998 году. Шоу, рассказывающее о жизни и романтических эскападах четырех женщин Нью-Йорка, мгновенно стало хитом и культурным феноменом.

Четыре актрисы главных героинь сериала – Керри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранда Гоббс – стали очень известными после премьеры. Шоу также познакомило нас с некоторыми харизматическими мужчинами, в частности, Крисом Нотом в роли загадочного Мистера Бига и Джоном Корбеттом в роли милого Эйдана Шоу, а также Кайлом Маклакланом в роли первого мужа Шарлотты. Итак, чем сейчас занимаются эти звезды и как они изменились через 25 лет после премьеры шоу – узнавайте в материале 24 Канала.

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Как изменились актеры сериала "Секс и город" спустя 25 лет: фото тогда и сейчас

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер продолжает работать в киноиндустрии. После сериала "Секс и город" она снялась в романтической комедии "Все дороги ведут в Рим", а также в сериале HBO "Развод", где выступила и продюсершей. Сейчас актриса работает на съемках второго сезона шоу "И просто так", продолжает являться иконой моды и предпринимателем с собственной линией обуви и брендом ароматов.

Сара Джессика Паркер 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

Ким Кетролл

Ким Кетролл, сыгравшая откровенно сексуальную Саманту Джонс, также продолжила работать в кино и на телевидении. Она снималась в сериале "Расскажи мне сказку", а также в ситкоме "Как я встретила вашего отца". Кетролл также стала защитницей здоровья женщин и участвует в нескольких благотворительных организациях.

Ким Кетролл 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис сыграла милую и романтическую Шарлотту Йорк. После сериала "Секс и город", звезда снялась в таких проектах: "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен", "Только для влюбленных", "Путешествие 2: Таинственный остров". Сегодня Дэвис проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Любимое занятие актрисы – вязание.

Кристин Дэвис 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

Синтия Никсон

Синтия Никсон, сыгравшая умную и практичную Миранда Гоббс, также продолжила работать на телевидении и в кино. Она снималась в таких фильмах и сериалах: "Ганнибал", "Сестра Рэтчед", "Неизлечимое Это" и т.д. В октябре 2006 года Никсон узнала, что заболела раком молочной железы. После этого она стала активисткой в движении помощи женщинам, страдающим болезнью и выпустившим несколько специальных документальных программ для NBC. Никсон также баллотировался в должность губернатора Нью-Йорка в 2018 году.

Синтия Никсон 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

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Крис Нот

Крис Нот, сыгравший волшебного мистера Бига, повторил свою роль в первом сезоне "И просто так". Однако затем звезду обвинили в сексуальном насилии и притязаниях. Из-за этого его уволили из проекта "Праведница" (The Equalizer).

Крис Нот 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

Джон Корбетт

Джон Корбетт сыграл милого и непринужденного Эйдана Шоу. Он также известен по проектам: "Соединенные Штаты Тары", "Моя большая греческая свадьба 2" и "Мальчик по соседству". Сегодня зрители с нетерпением ожидают его возвращения во второй сезон "И просто так".

Джон Корбетт 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала

Кайл Маклахлан

Кайл Маклахлан сыграл первого мужа Шарлотты, Трея Макдугала. Он также очень известен как специальный агент ФБР Дэйл Купер по телесериалу "Твин Пикс". Сейчас звезда живет на Манхэттене.

Кайл Маклахлан 25 лет назад и сейчас / Коллаж 24 Канала