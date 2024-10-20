"Доктор Хаус" начал выходить в 2004 году и продолжался 8 сезонов – до 2012 года. Он получил немало престижных наград и высокие оценки критиков. Кино 24 расскажет, где актерский состав "Доктора Хауса" сейчас и как он изменился за годы.
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Доктор Грегори Хаус – Хью Лори
Душа и сердце сериала – Хью Лори – сыграл главного героя, который мог не быть нежным или заботливым, но однозначно был умным врачом. До "Доктора Хауса" актер был известен благодаря ролям в комедиях, поэтому он вернулся к этому жанру впоследствии и сыграл во многих лентах. Весомой была его роль в сериале "Авеню 5". Последнее появление Хью Лори в кино – в мини-сериале "Все тот незримый свет".
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Доктор Джеймс Уилсон – Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард на момент начала сериала был одним из самых популярных актеров, ведь он сыграл одну из главных ролей в фильме "Союз мертвых поэтов". После "Доктора Хауса" он был приглашенной звездой во многих сериалах. Последняя роль актера была во втором сезоне сериала "Позолоченный век".
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Доктор Эрик Форман – Омар Эппс
Персонаж Омара Эппса был правой рукой и одновременно главным конкурентом доктора Хауса. С тех пор он получил немало важных ролей, в частности, в сериале "Воскресение". Сейчас актер продолжает свою карьеру.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Доктор Лиза Кадди – Лиза Эдельштейн
Лиза Эдельштейн сыграла в сериале заведующую больницей, – только к ней Грегори Хаус мог прислушиваться. Актриса ушла из проекта из-за разногласий по контракту. После этого она озвучивала анимационные сериалы. Недавно появилась в мини-сериале "Маленькая птичка".
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Доктор Элисон Кэмерон – Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон сыграла единственную женщину в команде доктора Хауса. Она ушла из сериала после 6 сезона и продолжала сниматься, например, в сериале "Как я встретил вашу маму". Сейчас Дженнифер в основном работает как режиссер.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
"Доктор Хаус" завершился в 2012 году. За это время он остается высокорейтинговым телешоу о медиках.