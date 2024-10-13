Кино 24 подготовил подборку корейских дорам с непредсказуемыми сюжетными поворотами. Эти ленты удивят даже людей, которые привыкли всегда предвидеть кульминацию и развязку.

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"Отель "Дель Луна""

Чан Ман Воль возглавляет необычный отель в Сеуле. Гости этого здания – призраки, а увидеть ее можно только во время Лунного затмения. Директор застряла в отеле на 1000 лет из-за греха, однако теперь решает передать свою должность преемнику. Ман Воль серьезно относится к выбору кандидата, потому что в этом месте происходят мистические события, связанные с блужданием душ. Она заключает соглашение с мужчиной, сын которого теперь должен работать в отеле. Однако этот парень, по имени Ко Чан Сон еще не знает, какие тайны ему придется раскрыть во время работы в новом месте.

"Отель "Дель Луна"": смотрите трейлер онлайн

"Базика"

Пак Чан Хо работает юристом, но дела у него идут не очень хорошо. Мужчина получил прозвище "Болтун" из-за своей болтливости. Он случайно берется за дело, которое может мгновенно сделать его лучшим экспертом своей сферы. Чан Хо пытается раскрыть убийство, но неожиданно его принимают за преступника, по имени Большая Мышь – игра слов с его прозвищем, как адвоката. Из этой опасной для жизни ситуации герою будет помогать выбраться его жена Ко Ми Хо, которая работает медсестрой. Женщина сделает все возможное, чтобы спасти любимого и найти настоящего убийцу.

"Базика": смотрите трейлер онлайн

"Алые сердца Корьо"

Го Ха Джин после одного инцидента неожиданно попадает в средневековую Корею, в эпоху Корё. Из 25-летней девушки она превращается в 16-летнюю Хэ Су – двоюродную сестру жены принца. Героиня оказывается в эпицентре интриг и скандалов, но одновременно – любовного треугольника. Хе Су влюбляется в романтического принца Ван Ука, а впоследствии – в загадочного Ван Со. Ребята борются за престол, поэтому девушке придется сделать важный выбор, хотя она и знает, чем закончится эта история.

"Багровые сердца Корё": смотрите трейлер онлайн

Эти корейские дорамы имеют высокие зрительские рейтинги. Поэтому выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром.