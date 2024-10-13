Кіно 24 підготував добірку корейських дорам з непередбачуваними сюжетними поворотами. Ці стрічки здивують навіть людей, які звикли завжди передбачати кульмінацію та розв'язку.

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"Готель "Дель Луна""

Чан Ман Воль очолює незвичайний готель у Сеулі. Гості цієї будівлі – привиди, а побачити її можна лише під час Місячного затемнення. Директорка застрягла в готелі на 1000 років через гріх, однак тепер вирішує передати свою посаду наступнику. Ман Воль серйозно ставиться до вибору кандидата, бо у цьому місці відбуваються містичні події, пов'язані з блуканням душ. Вона укладає угоду з чоловіком, син якого тепер має працювати в готелі. Однак цей хлопець, на ім'я Ко Чан Сон ще не знає, які таємниці йому доведеться розкрити під час роботи в новому місці.

"Готель "Дель Луна"": дивіться трейлер онлайн

"Базіка"

Пак Чан Хо працює юристом, але справи в нього йдуть не дуже добре. Чоловік отримав прізвисько "Базіка" через свою балакучість. Він випадково береться за справу, яка може миттєво зробити його найкращим експертом своєї сфери. Чан Хо намагається розкрити вбивство, але несподівано його сприймають за злочинця, на ім'я Велика Миша – гра слів з його прізвиськом, як адвоката. З цієї небезпечної для життя ситуації герою допомагатиме вибратися його дружина Ко Мі Хо, яка працює медсестрою. Жінка зробить все можливе, щоб врятувати коханого й знайти справжнього вбивцю.

"Базіка": дивіться трейлер онлайн

"Багряні серця Корьо"

Го Ха Джін після одного інциденту несподівано потрапляє до середньовічної Кореї, в епоху Корьо. З 25-річної дівчини вона перетворюється у 16-річну Хе Су – двоюрідну сестру дружини принца. Героїня опиняється в епіцентрі інтриг і скандалів, але водночас – любовного трикутника. Хе Су закохується у романтичного принца Ван Ука, а згодом – у загадкового Ван Со. Хлопці борються за престол, тому дівчині доведеться зробити важливий вибір, хоч вона і знає, чим закінчиться ця історія.

"Багряні серця Корьо": дивіться трейлер онлайн

Ці корейські дорами мають високі глядацькі рейтинги. Тому обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.