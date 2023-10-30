Как менялся Мэттью Перри за 10 лет карьеры: впечатляющие фото актера

Мэттью Перри был узнаваем благодаря легендарному сериалу "Друзья". За годы своей карьеры актер менялся так сильно, что его иногда не узнавали даже поклонники.

Хотя Мэттью Перри снялся во множестве фильмов, он стал особенно известен благодаря своей роли Чендлера Бинга в американском комедийном телесериале "Друзья", выходившем с 1994 по 2004 годы. Изменения в образах любимого актера всегда поражали общественность.

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Как менялся Мэттью Перри на протяжении карьеры

Это можно заметить за фото актера за разные годы.



Мэттью Перри в юности / Скриншот из сериала "Друзья"



Мэттью Перри / Скриншот из фильма "Папе снова 17"



Мэттью Перри / Фото из Википедии

Что произошло с Мэттью Перри

Мэттью Перри заметно стареет. После того, как папарацци зафиксировали его на улице после долгого перерыва, именно руки актера поразили фотографов, они были ухожены с длинными и грязными ногтями. Это вызывало подозрение, что у Перри серьезные проблемы.

Позже оказалось, что в течение двух лет Мэттью жил, борясь с депрессией и наркозависимостью. Он проходил реабилитацию в специализированном центре, прекратил актерскую карьеру и уходил от общения с коллегами. В 2018 году он также провел три месяца в больнице, где ему провели операцию на кишечнике.

Оказалось, что проблемы с алкоголем и наркотиками, в частности, метадоном и амфетаминами, у актера были еще во время съемки в сериале "Друзья". Сам Мэттью Перри признался в этом в одном из интервью, где рассказывал, что долгое время ежедневно употреблял литр крепкого алкоголя и несколько десятков таблеток. Возможно, именно из-за этих проблем актер выглядел старше его коллег с экрана, несмотря на то, что они сверстники.

О таком тяжелом периоде своей жизни актер написал книгу "Друзья, любовницы и большая передряга", которая объясняет многие вещи в его жизни.