Хотя Мэттью Перри снялся во множестве фильмов, он стал особенно известен благодаря своей роли Чендлера Бинга в американском комедийном телесериале "Друзья", выходившем с 1994 по 2004 годы. Изменения в образах любимого актера всегда поражали общественность.

Советуем 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

Как менялся Мэттью Перри на протяжении карьеры

Это можно заметить за фото актера за разные годы.



Мэттью Перри в юности / Скриншот из сериала "Друзья"



Мэттью Перри / Скриншот из фильма "Папе снова 17"



Мэттью Перри / Фото из Википедии

Что произошло с Мэттью Перри

Мэттью Перри заметно стареет. После того, как папарацци зафиксировали его на улице после долгого перерыва, именно руки актера поразили фотографов, они были ухожены с длинными и грязными ногтями. Это вызывало подозрение, что у Перри серьезные проблемы.

Позже оказалось, что в течение двух лет Мэттью жил, борясь с депрессией и наркозависимостью. Он проходил реабилитацию в специализированном центре, прекратил актерскую карьеру и уходил от общения с коллегами. В 2018 году он также провел три месяца в больнице, где ему провели операцию на кишечнике.

Оказалось, что проблемы с алкоголем и наркотиками, в частности, метадоном и амфетаминами, у актера были еще во время съемки в сериале "Друзья". Сам Мэттью Перри признался в этом в одном из интервью, где рассказывал, что долгое время ежедневно употреблял литр крепкого алкоголя и несколько десятков таблеток. Возможно, именно из-за этих проблем актер выглядел старше его коллег с экрана, несмотря на то, что они сверстники.

О таком тяжелом периоде своей жизни актер написал книгу "Друзья, любовницы и большая передряга", которая объясняет многие вещи в его жизни.