Почти 40 лет назад он покорил Голливуд в металлических доспехах, а сегодня делает это в элегантном костюме и фиолетовом шарфе. Сейчас звезда выглядит несколько иначе.

Как сообщает Page Six, 79-летний актер Питер Веллер, который нечасто радует поклонников своими появлениями на светских мероприятиях, появился на премьере фильма "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" в Лондоне.

Как сейчас выглядит звезда "Робокопа"

Для выхода на красную дорожку Веллер выбрал элегантный черный костюм, который дополнил ярким фиолетовым шарфом. Актер был в прекрасном настроении, много улыбался и охотно позировал фотографам. Похоже, даже без металлических доспехов бывший Робокоп умеет привлекать внимание.

Питер Веллер с женой / Фото WireImage



Компанию голливудской звезде составила его жена Шери Стоу, с которой он состоит в браке с 2006 года. Супруги нежно обнимались и улыбались в камеру.

Веллер также позировал вместе с коллегами Элизабет Дебики, Скоттом Кааном, Яхьей Абдул-Матином II и режиссером Дэвидом Финчером.

А вот главная звезда фильма Брэд Питт на премьере так и не появился. По информации инсайдера, актер заболел гриппом, поэтому решил воздержаться от поездки.

Питер Веллер / Фото Ian West/PA Images/INSTARimages



Напомним, мировую славу Питеру Веллеру принесла роль полицейского-киборга в фантастическом боевике "Робокоп" 1987 года. С тех пор прошло почти 40 лет, однако актер продолжает сниматься в кино, доказывая, что для настоящих голливудских легенд пенсионный возраст – понятие довольно условное.

Кстати, недавно Джои из сериала "Друзья" появился на публике – актер очень изменился.