Як повідомляє Page Six, 79-річний актор Пітер Веллер, який нечасто тішить шанувальників світськими виходами, з'явився на прем'єрі фільму The Further Mis-Adventures of Cliff Booth у Лондоні.

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Для виходу на червону доріжку Веллер обрав елегантний чорний костюм, який доповнив яскравим фіолетовим шарфом. Актор мав чудовий настрій, багато усміхався та охоче позував фотографам. Схоже, навіть без металевих обладунків колишній Робокоп уміє привертати увагу.

Пітер Веллер з дружиною / Фото WireImage



Компанію голлівудській зірці склала його дружина Шері Стоу, з якою він перебуває у шлюбі з 2006 року. Подружжя ніжно обіймалося та усміхалося на камери.

Веллер також позував разом із колегами Елізабет Дебікі, Скоттом Кааном, Ях'єю Абдул-Матіном II та режисером Девідом Фінчером.

А от головна зірка стрічки Бред Пітт на прем'єрі так і не з'явився. За інформацією інсайдера, актор захворів на грип, тому вирішив утриматися від подорожі.

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Пітер Веллер / Фото Ian West/PA Images/INSTARimages



Нагадаємо, світову славу Пітеру Веллеру принесла роль поліцейського-кіборга у фантастичному бойовику "Робокоп" 1987 року. Відтоді минуло майже 40 років, однак актор продовжує зніматися в кіно, доводячи, що для справжніх голлівудських легенд пенсійний вік – поняття доволі умовне.

До слова, нещодавно Джої з "Друзів" з’явився на людях - актор дуже змінився.