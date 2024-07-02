Уже не школьники из Верхнего Ист-Сайда: как изменились актеры из культового сериала "Сплетница"

Сериал "Сплетница" появился на экранах в 2007 году и стал культовым. Простой и одновременно увлекательный сюжет смог покорить сердца зрителей. Поразили также образы главных героев, ведь они в то время были очень стильными. Премьера последних оригинальных эпизодов состоялась в 2012 году, а 2021 году вышло продолжение уже с другими актерами.

После премьеры первых сезонов сериала "Сплетница" прошло уже более 15 лет. Актеры, сыгравшие в нем главные роли, немного изменились. Как сейчас выглядят любимицы миллионов, смотрите в материале Кино 24.

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Как изменились актеры сериала "Сплетница"

Лейтон Мистер – Блэр Волдорф

Лейтон Мистер / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма Gossip Girl, фото из инстаграма актрисы

Блейк Лайвли – Серена ван дер Вудсен

Блейк Лайвли / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма Gossip Girl, фото Getty Images

Эд Вествик – Чак Басс

Эд Вествик / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма Gossip Girl, фото из инстаграма актера

Чейс Кроуфорд – Нейт Арчибальд

Чейс Кроуфорд / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера

Пенн Бэджли – Дэн Хамфри

Пенн Бэджли / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма Gossip Girl, фото из инстаграма актера

О чем сериал "Сплетница"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 121

В сериале рассказывается о богатой молодежи, которая происходит из известных и уважаемых семей. Они живут в Нью-Йорке, ходят в престижную школу и наслаждаются элитной жизнью. Зрители наблюдают за всем, с чем сталкиваются подростки: за дружбой, ссорами, употреблением наркотиков, ревностью, любовью, сексом и предательством. О жизни нью-йоркской элиты местные узнают из блога, который ведет незнакомец или незнакомка. В сериале также появляется парень, по имени Дэн Хамфри, который из простой семьи и влюбляется в Серену ван дер Вудсен – самую популярную девушку школы и настоящую звезду своего города, о которой мечтают многие мужчины.

"Сплетница": смотрите онлайн трейлер сериала

Если среди наших читателей есть поклонники сериала "Сплетница", то согласитесь, что актеры изменились за эти несколько лет, но не очень сильно. Они уже не те подростки, которых сыграли, а взрослые люди, которые построить успешную карьеру.