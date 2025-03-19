Режиссер и соучредитель "Вавилон 13" Владимир Тихий в эфире 24 Канала рассказал, что у команды есть много съемок от первого лица с защитниками. Они хотели создать иллюзию присутствия человека из нашего времени в прошлом.

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Поэтому выбрали такой аспект: как до Революции Достоинства относится молодежь, которая сейчас воюет за Украину.

Кто стал героями подкастов

Это были истории, записанные ранее, а некоторые сцены снимали совместно с двумя бригадами – 112 ТрО и 114 ТрО. В результате удалось записать около 20 интервью с ребятами и девушками.



"Сначала это воспринималось как документирование воспоминаний и впечатлений молодых людей. Теперь этот материал ценен для осознания того, как мы меняемся здесь и сейчас. Записям уже полтора года, эти ребята продолжают воевать. Они получали ранения, но остаются в строю и защищают Украину, несмотря на то, что их бригады воюют на самых сложных направлениях", – рассказал Владимир Тихий.

Он отметил, что через некоторое время команда еще раз связалась с защитниками и попросила их поделиться нынешним опытом.

Кто-то потерял глаз. Один из героев был в коме несколько дней после тяжелого ранения. Но они восстановились, вернулись и остаются принципиальными защитниками Украины. Это важно осознать: наши младшие братья и сестры делают все, чтобы эта война завершилась победой – и, возможно, навсегда,

– сказал Тихий.

Он отметил, что для молодежи Майдан – это исторический факт. Они выросли в независимой Украине, для них она всегда была и есть. Их оценка Майдана не поддается сомнению, и никакие попытки ее изменить, ни одна пророссийская пропаганда не имеют на них влияния.

"Они сразу распознают людей, которые распространяют нарративы "без Майдана не было бы войны" или другие российские месседжи. Для них такие люди – чужие. Они говорят "парэбрик" – и это сразу дает понять, что они другой крови", – отметил Тихий.

Истории людей – важны

Он добавил, что "Вавилон 13" стремился понять, через что прошли эти люди, с чем сталкивались. Некоторые присутствовали на Майдане, кто-то смог туда приехать, у кого-то на Майдан ездили родители.

Один парень жил в маленьком городке. Как-то они с друзьями нашли у отца сатирические наклейки на Виктора Януковича. Вечером поклеили их по городу – и их поймали. Потом отца вызвали в полицию, у него были неприятности. Он был майдановцем, вернувшись домой, сказал сыну, что гордится им.

Эти личные воспоминания очень ценны, ведь они – часть нашей идентичности. Есть официальная, историческая часть Майдана, а есть люди, которые пронесли его в себе как часть собственной жизни. Они выросли с этой историей, и для них это естественный этап становления Украины как государства,

– подытожил Тихий.

Напомним, "Майдан Путешествие во времени" – это полнометражный фильм о защитнике Украины, который на момент Майдана был школьником начальных классов. В 2023 году он получил ранение и оказался в коме. Его эвакуируют сначала в стабилизационный пункт, а затем – в госпиталь в Днепре.

Во время этого путешествия герой переживает концентрированный опыт трех месяцев Революции Достоинства и осмысливает путь, который прошла Украина в своей истории сопротивления.